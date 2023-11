“Dieci anni di terrore”: marito costretto a risarcire la moglie/ 50 mila euro alla vittima

Dieci anni di terrore e un risarcimento. Un marito è stato condannato a risarcire la moglie per la paura alla quale l’ha sottoposta per un intero decennio. La sentenza di condanna dell’uomo contiene una generica statuizione sul ristoro dei danni ma non solo. La Cassazione, nell’ordinanza 30992/23, pubblicata dalla terza sezione civile, condanna un uomo a risarcire 50mila euro alla moglie, vittima del reato di lesione personale oltre che di quello ex articolo 572 Cp. L’uomo avrebbe lamentato che il giudicato formatosi sulla sentenza penale si sarebbe limitato al fatto-reale e non sul danno subito dalla vittima, secondo Italia Oggi.

Dopo la domanda di risarcimento del danno da reato, il giudice può utilizzare le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato. Il tutto fondando la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge nel precedente giudizio. Il magistrato civile è chiamato poi a procedere con pienezza di cognizione per accertare i fatti materiali.

Risarcimento del danno da reato per la donna

Come spiega Italia Oggi, in merito al procedimento è escluso l’obbligo di rinnovare l’istruttoria, che è prescritto dalla Corte europea dei diritti umani solo nel penale nel caso in cui si voglia riformare l’assoluzione in primo grado. Nel giudizio risarcitorio civile, vale la regola probatoria del “più probabile che non”. La gravità delle condotte dell’uomo consentono di presumere la “notevolissima sofferenza morale” oltre che fisica. La donna in questione, in una lite con il marito aveva riportato la frattura del setto nasale. I “dieci anni di terrore” non sono “frutto dell’inventiva del Tribunale” ma un’”immagine icastica” del “lunghissimo periodo di condotte delittuose” dell’uomo.











