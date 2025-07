Il film "Dieci minuti" di Maria Sole Tognazzi ha un protagonista inaspettato: la debolezza. E ricorda una cosa molto importante

Dieci minuti è un film diretto da Maria Sole Tognazzi che ha come punto di riferimento il romanzo “Per 10 minuti” di Chiara Gamberale.

Sono due le protagoniste di questo film che ha la struttura di una ricerca esistenziale segnata dai tratti psicanalitici: Bianca, interpretata da Barbara Ronchi, una donna nel pieno di una crisi esistenziale, e la sua psicoterapeuta, la dottoressa Braibanti, interpretata da una convincente Margherita Buy, ma il vero protagonista è la debolezza che attraversa ogni immagine del film arrivando a colpire il cuore e facendo fare un percorso a entrambe le donne, ognuna dal suo punto di vista.

In una scena del film la dottoressa Braibanti chiede a Bianca:

“Ti piace Tolstoj?”.

“Molto” risponde Bianca.

“Lo sai che cos’era per lui la forza più grande dell’essere umano, la più stritolatrice, la più perentoria?” chiede la dottoressa Braibanti.

“No” risponde Bianca.

“La debolezza!” afferma perentoriamente la dottoressa Braibanti.

È la scoperta della propria debolezza come occasione e non come limite ciò che porterà Bianca a scoprire la forza per riprendere la propria vita. Molto interessante questa dimensione del film che è la storia di una fragilità, ma che diventa un’energia perché dentro la debolezza ci si apre alla realtà e agli altri come accadrà a Bianca.

Vi sono poi degli importanti personaggi a supporto che entrano come presenze decisive nel percorso di Bianca e della dottoressa Braibanti: uno è il marito di Bianca Niccolò, interpretato da Alessandro Tedeschi, l’altra è la sorellastra Jasmine a cui dà volto e voce Fotini Peluso, poi vi sono i genitori di Bianca con le loro difficili problematiche.

Dieci minuti è la terapia che la dottoressa Braibanti propone a Bianca, precipitata in crisi esistenziale dopo essere stata abbandonata dal marito fino a tentare il suicidio: “Dieci minuti al giorno, tutti i giorni, per un mese – dice la dottoressa Braibanti a Bianca -. Dieci minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima”.

Con la terapia dei dieci minuti inizia per Bianca una nuova vita: la prima fase è quella della pura libertà anarchica e sessuale, rubare un bel cappotto come vivere dei rapporti sessuali del tutto momentanei senza alcuna prospettiva, ma molto interessante è la seconda fase dove fare qualcosa di totalmente nuovo è cominciare a guardare gli altri. Vi sono in questa fase dei momenti di grande intensità in cui Bianca impara a osservare tutto e tutti con un’attenzione che mai aveva avuto.

Qui Bianca comincia a riconoscere ciò che aveva segnato la sua vita, una difesa rispetto agli altri da cui spesso viene un male che non si può sopportare, come quello delle crisi famigliari che la stessa Bianca aveva subito e che le avevano tolto l’affetto di Jasmine, la sorellastra che ora riscopre.

Così accade che Bianca riscopra il valore dei rapporti come ciò che segnano la vita, ma senza che questo porti a una riconciliazione: i drammi esistono, sono esistiti, la domanda di Bianca alla madre è se ha perdonato il tradimento del marito, è una domanda che sente molto importante per lei, una domanda che ha una risposta drammatica, la madre non è più riuscita ad amarlo. Così il film indica una strada quella di essere attenti agli altri, ma rimane nella conclusione un’ombra o una questione aperta, come se Bianca non avesse concluso il suo percorso di ritrovamento del proprio io.

Dieci minuti è così un film che sfugge a ogni interpretazione univoca, lascia aperte diverse possibilità come del resto è la vita; in questo film è un cammino che viene indicato per ritrovare se stessi, un cammino in cui si ha bisogno degli altri, un cammino che può affrontare ogni situazione, anche la più grave, un cammino che ha come metodo quello di imparare a osservare tutti coloro che ci sono intorno a noi per poter coinvolgersi con loro.

Emerge in questo modo la vera questione dell’essere umano oggi, che vive con gli altri come degli estranei, senza coinvolgersi con loro, tanto che Bianca non si era accorta del tradimento di Niccolò, non si era accorto della sua insofferenza. Era sua moglie, viveva con lui, ma non si era coinvolta con lui. Qui sta alla fine la questione decisiva, che vivere è coinvolgersi con gli altri e l’altro!

