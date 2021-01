Dieci suore morte per covid in Rsa Cervia/ “Erano state attentissime, ma il virus…”

Dieci suore sono morte presso una casa di riposo di Cervia a causa del covid. Nonostante le misure di restrizione messe in atto per contenere la pandemia, il virus è riuscito ad insinuarsi fra le stanze della Rsa Santa Giovanna Antida Thouret, facendo una strage fra le “sorelle”. Come riferisce l’edizione online de Il Resto Del Carlino, al momento dello scoppio della pandemia vi erano 45 ospiti, tutte suore anziane, e di queste dieci sono purtroppo decedute dopo che tutte si sono ammalate. 34 sono guarite, mentre una risulta essere ancora positiva, anche se asintomatica, ed in via quindi guarigione.

“Ora è solo questione di tempo – le parole di don Pierre Laurent Cabantous, parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di Cervia – perché la struttura possa dirsi ‘Covid free’. C’è un progressivo miglioramento, e nessuna ora è più in ospedale”. Lo scoppio del focolaio nella casa di riposo romagnola è avvenuto all’inizio del mese di dicembre: “In una prima fase – ha proseguito Don Cabantous – si sono positivizzate in 22, e alla fine si sono contagiate tutte”.

DIECI SUORE MORTE PER COVID: “NON USCIVANO DA FEBBRAIO…”

“La cosa che dispiace – ha proseguito – è anche che le suore erano state estremamente attente e piene di cautele già a partire dallo scorso febbraio, alle prime avvisaglie del virus. Da allora non erano praticamente mai uscite, e hanno resistito fino ai primi di dicembre, quando il Covid è riuscito a entrare”. I lutti hanno colpito dieci suore di età comprese fra i 93 anni (suo Giacinta Fabris) e 80 (suor Eugenia Pia Celati): “È vero che la maggior parte di coloro – ha aggiunto il parroco – che non ce l’hanno fatta erano molto anziane e soffrivano di patologie pregresse ma questo non significa nulla, non cambia il dolore e il lutto. Per il momento aspettiamo che la situazione si stabilizzi, poi abbiamo intenzione di fare delle celebrazioni in suffragio per loro, con la presenza di alcune suore in rappresentanza della struttura. Si parla di dopo l’Epifania. Quest’ultimo mese è stato doloroso. Francamente non pensavamo che il virus potesse colpire in maniera così forte. Non ci aspettavamo un numero così elevato di decessi, anche se devo dire che nelle strutture per anziani è stato un disastro in tutt’Italia”. Ancora non è chiaro come il covid abbia fatto ad entrare in quelle mura, provocando una strage.



