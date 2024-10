Il noto attore Diego Abatantuono sarà uno dei protagonisti della trasmissione Che Tempo Che fa, programma che va in onda sul Nove e che vede la storica conduzione di Fabio Fazio. Diego Abatantuono ha tre figli, Marta, Matteo e Marco, avuti nel corso della sua vita da due matrimoni. Ma andiamo a conoscere meglio chi sono e cosa fanno i figli dell’attore milanese.

Marta è nata dal primo matrimonio nel 1985 tra Diego e Rita Rabassini, sceneggiatrice che successivamente ha poi sposato Gabriele Salvatores. Successivamente Diego si è legato a Giulia Begnotti e dall’attuale moglie ha avuto Marco e Matteo, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1997. Tutti e tre i figli hanno deciso di non continuare la vita lavorativa del padre e sono lontani dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

Matteo porta il nome del padre di Diego Abatantuono, calzolaio che in passato decise di lasciare la Puglia per intraprendere una nuova carriera al Nord d’Italia. Diego ha un grandissimo rapporto con i figli e nel 2014 è diventato anche nonno, a soli 61 anni. Marta – la primogenita dell’uomo – ha avuto un figlio nel 2014 e in quel caso Diego si defini’ ironicamente: “Sono un nonno da Guinness dei primati, il terzo al mondo come giovinezza”, ha scherzato con la sua solita goliardia.

Diego Abatantuono e il rapporto con i figli Marta, Matteo e Marco

Un carattere particolare ma Diego si è sempre mostrato molto affettuoso e in un’intervista a Io Donna aveva recentemente dichiarato: “Ci sono voluti tre figli per capire che passo per burbero senza esserlo”. L’uomo ha poi proseguito spiegando: “Ho capito solo dopo e dalle loro battute che provavano un pò di timore nei miei confronti”, accenna quasi con un sorriso.

Una famiglia che – visto le moglie e i figli – viene definita per alcuni come allargata ma lui non ha mai avuto problemi nel gestire i rapporti con entrambe le famiglie e lui stima molto, come si nota dalle sue parole: “Loro sono onesti, sinceri e tutte persone per bene anche se non so quanto il merito sia mio”, chiude spiegando l’uomo.

Nonostante siano ancora abbastanza giovani sia Matteo che Marco non sono molto attivi sui social e da questo punto di vista sembrano aver preso le idee della madre, Giulia Begnotti. L’uomo ha raccontato di avere un legame molto importante con i figli e che – a meno di situazioni particolari – tende a sentirli costantemente per 3 o 4 volte al giorno. Un amore paterno importante e tre figli molto legati al noto attore italiano.