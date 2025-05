La vita sentimentale di Diego Abatantuono è stata – e continua ad essere – ricca e soddisfacente come la sua lunga carriera di attore. Un matrimonio alle spalle e due figli dall’ex moglie Rita Rabassini, con la quale il mitico attore settantenne conserva un rapporto sereno e cordiale. Nonostante la separazione, Diego Abatantuono e la sua ex compagna sono rimasti molto uniti e oggi l’attore raccoglie i frutti di quest’alchimia che non è mai venuta a mancare. Finisce un amore ma non finisce il rispetto e la stima che si prova nei confronti della persona che si è amata.

VACANZE DI NATALE '90/ Il film "prototipo" diventato capostipite dei cinepanettoni

Così oggi Diego Abatantuono non ha dubbi nel descrivere la sua famiglia come il suo “miglior film di sempre”. Dopo la separazione da Rita Rabassini, ha voltato pagina con Giulia Begnotti, la sua attuale compagna e madre di Matteo e Marco. “Posso aver sbagliato un agente, pazienza. Ma se sbagli una moglie, sei finito”, ha detto col solito sarcasmo l’attore, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Diego Abatantuono/ Il rapporto coi figli è il suo successo più grande: "In un mondo di mer*a come questo..."

Diego Abatantuono, le parole per la moglie e la rinascita con l’attuale compagna Giulia

“Anche la mia prima moglie, nonostante il divorzio, è stata una scelta giusta”, spiega Diego Abatantuono. L’attore spende parole al miele per Rita, cosa non scontata e abbastanza insolita. Quando finisce un amore, d’altra parte non è facile mantenere buoni rapporti, ma Diego e la sua ex moglie ci sono riusciti. “Sapevo che era una persona intelligente e non mi ha mai creato un problema”, ha aggiunto soddisfatto.

Di recente, ragionando sulla sua vita e sul traguardo dei settant’anni, Diego ha ammesso di non sentirsi benissimo all’idea di invecchiare. “Fa un po’ schifo. È una malattia con la quale si convive, la si prende con filosofia”, ha raccontato candidamente in una intervista l’attore di Ecceziunale Veramente.

Diego Abatantuono, chi sono i figli Marta, Matteo e Marco / "Provavano timore...", rivelazione inedita