L'attore comico Diego Abatantuono si racconta a cuore aperto: dall'ex moglie Rita Rabassini alla compagna Giulia Begnotti. "Diventare vecchi fa schifo"

La carriera gli ha regalato grandi soddisfazioni, ma anche la vita privata non è stata da meno. Con due grandi storie d’amore e tre figli (Marta, Matteo e Marco), Diego Abatantuono non si è fatto mancare nulla sul fronte sentimentale. Nel 1984 ha sposato Rita Rabassini, dalla quale si è poi separato in attesa di ritrovare l’amore con l’attuale compagna Giulia Begnotti. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Fanpage, Diego Abatantuono ha aperto l’album della sua vita, soffermandosi appunto sul rapporto peperino – e al tempo stesso affettuoso – coi suoi figli.

“Quando un uomo fa carriera ha il rimpianto di non aver vissuto i figli, ma io quello non ce l’ho e non vado a letto se so di aver discusso con uno dei miei figli, altrimenti avrei il magone”, racconta Diego Abatantuono. L’attore di Mediterraneo ammette di avere lo stesso atteggiamento nei confronti dei suoi fantastici nipoti, a cui è profondamente legato.

Diego Abatantuono, l’amore per i figli e la paura per la malattia: “Diventare vecchi fa davvero schifo”

Con la sua solita schiettezza, Diego Abatantuono ha lasciato intendere che il suo vero successo è rappresentato dai figli. “Ho avuto un cu*o pazzesco…”, continua il mitico attore. In un’altra intervista rilasciata invece al Corriere della Sera, ha parlato degli acciacchi di salute, arrivati col passare degli anni. Un aspetto non gli va molto a genio, per questo motivo probabilmente vorrebbe fermare il tempo.

“Invecchiare fa un po’ schifo. È una malattia con la quale si convive, la si prende con filosofia. Per fortuna ci sono i figli e i nipoti”, ha ammesso Abatantuono. “Ti senti nelle mani del destino”, ha detto l’attore con un pizzico di amara ironia. Come dargli torto?