Mauro Di Francesco, il toccante ricordo di Diego Abatantuono a Domenica In: “Aveva appena ricevuto una bella notizia…”.

La comicità italiana è uno dei generi che ha rivoluzionato il cinema e la tv, merito di firme indimenticabili che nel corso degli anni hanno offerto al pubblico un umorismo geniale, quasi rivoluzionario e in costante evoluzione. Fra i grandi volti spicca Mauro Di Francesco, ricordato quest’oggi a Domenica In con il toccante contributo di Diego Abatantuono che con lui ha vissuto gli esordi, i fasti e anche i momenti dove la luce dei riflettori era più distante.

“Ho passato con lui 55 anni della mia vita”, racconta Diego Abatantuono a Domenica In a proposito di Mauro Di Francesco, venuto a mancare pochi giorni fa. L’attore si è detto sconvolto e soprattutto spiazzato dato che le sue condizioni di salute non erano preoccupanti nell’ultimo periodo. Abatantuono parte dagli esordi: “Abbiamo iniziato insieme a fare cabaret, ci siamo conosciuti al Derby; chi lo conosceva sapeva quanto era speciale, la sua follia”.

Diego Abatantuono a Domenica In: “L’ultima volta che ho sentito Mauro Di Francesco…”

Come anticipato, Diego Abatantuono ha sottolineato come la notizia della morte di Mauro Di Francesco sia giunta come un fulmine a ciel sereno. “In passato aveva avuto un problema, aveva fatto un’operazione; ma nell’ultimo periodo stava benissimo, purtroppo a volte succedono le cose più impensabili…”. Palese ed evidente il dolore dell’attore che ha perso più di un collega, più di un amico; quando si condividono così tanti anni insieme non si può che sentirsi come fratelli, legati non dal sangue ma dalla vita. “Come l’ho saputo? Sono stato la prima persona chiamata da sua moglie; quando ho visto il numero sul telefono ho subito capito che era accaduto qualcosa…”. Abatantuono – sempre a Domenica In – ha poi raccontato di quell’ultima telefonata circa un mese fa dove il compianto Mauro Di Francesco era brioso, felice per una nuova opportunità professionale ovvero la direzione di un piccolo teatro: “Era così entusiasta, questa notizia è stata una batosta…”.