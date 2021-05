Diego Abatantuono: “Sogno un film con Carlo Verdone”/ “Devo tutto a Cochi e Renato”

Diego Abatantuono, volto noto del cinema e della televisione italiana, riceverà il prossimo 11 maggio il David di Donatello alla carriera. Ne ha parlato in queste ore ai microfoni di “Quotidiano Nazionale”, affermando quanto segue: “Non vivo per i premi, però certo, mi fa piacere. Ma ancora di più mi fa piacere che quest’anno, per la prima volta, candidato come miglior attore protagonista ci sia un signore che si chiama Renato Pozzetto. E tutti noi siamo figli suoi”.

Un David che Abatantuono dedicherà “a due dei miei più cari amici, il Bistecca e il Biofa. Il Biofa, che si alzava alle 6 di mattina, tutti i giorni, faceva l’autotrasportatore. Il Bistecca è la persona più spiritosa che abbia mai incontrato. Se ne sono andati tutti e due: il Biofa nei primi giorni del Covid, il Bistecca per una morte assurda, avvelenato dai funghi. Sono gli amici della mia adolescenza e questo David è per loro”.

DIEGO ABATANTUONO: “SOGNO UN FILM CON VERDONE”

Formatosi ai tempi di Cochi e Renato, negli anni del Derby di Milano, Diego Abatantuono a “Quotidiano Nazionale” ha raccontato che “in quegli anni, in cui diciassettenne assistevo, in religioso silenzio, a mitiche cene dopo gli spettacoli, ha insegnato moltissimo Enzo Jannacci. La sua umanità, il suo genio, il suo candore. E Beppe Viola, giornalista e poeta. E poi, i padri di tutti, tutti quelli che fanno il mio mestiere sono quelli lì, degli anni Sessanta: Sordi, Gassman, Tognazzi, Manfredi”. Tra i lungometraggi interpretati, Abatantuono ama di più “Per amore, solo per amore”, di Giovanni Veronesi, “Nel continente nero”, girato in Kenya con Corso Salani, e quelli diretti da Gabriele Salvatores. Ma il sogno nel cassetto è un altro: “Fare un film con Carlo Verdone. Lo stimo tantissimo, come artista e come persona. Ci siamo incrociati solo una volta, in carriera. E mi piacerebbe proprio provare a incontrarci di nuovo”. Intanto, pochi giorni fa, è diventato nonno per la terza volta: è nato infatti il piccolo Michelangelo. “Una gioia immensa, una meraviglia. Un grande milanista, peraltro. Si vedeva già nell’ecografia”.

