Diego Abatantuono/ “Vorrei svegliarmi ed avere di nuovo 40 anni”

Diego Abatantuono tra i protagonisti del film “Improvvisamente Natale”, un’opera in cui veste i panni di un personaggio ormai ricorrente nella sua carriera: il nonno. Disponibile su Amazon Prime Video dal primo dicembre, il film diretto da Francesco Patierno è il classico family comedy. “Ormai sono sempre gli stessi i film che mi propongono, vista la mia età avanzata, ma non per questo non scelgo”, le parole del 67enne al Corriere della Sera: “L’importante è sapere quello che sai o non sai fare. Anche i film di Natale non sono poi tutti uguali, ne ho fatti tanti, persino uno girato a Sacrofano”.

“Facendo cinema da quando avevo diciotto anni, ho vissuto sul set tutta la mia vita e ormai conosco i film che mi piacciono o meno. Ho lavorato poi con tanti registi, da Carlo Vanzina a Gabriele Salvatores e Giovanni Veronesi”, ha aggiunto Diego Abatantuono. Con “Improvvisamente Natale” un film a tema natalizio, un rischio enorme considerando che è un genere in crisi: “Ma a me piacciono le sfide. Dentro di me ci sono tante nature, non solo quella del cinema d’autore. In questo film ho tentato soprattutto di ribaltare il piano dei personaggi: gli adulti sono bambini e i bambini invece degli adulti. E tutto questo guardando alla commedia francese e americana”.

DIEGO ABATANTUONO: “MI PIACCIONO LE SFIDE”

Diego Abatantuono ha poi confidato di aver perso il conto dei film girati in carriera – “forse 100” – ma ha anche confidato un particolare legato alla sua vita privata: “Una mattina vorrei svegliarmi ed avere di nuovo 40 anni”. C’è grande curiosità per assistere a “Improvvisamente Natale”, interpretato anche da altri volti amati come Violante Placido, Lodo Guenzi e Michele Foresta. Diego Abatantuono si è inoltre soffermato sul ruolo di super nonno, ormai quasi una costante: “Faccio sempre il nonno, poi a Natale faccio anche Babbo Natale. Quindi non è una parte inaspettata per me. D’altronde penso che gli attori devono interpretare l’età che hanno. Io ho tre nipoti. È neorealismo questo. Anche se è ferragosto, questo è un film di Natale per tutti. Ma dal punto di vista ambientale è solo purtroppo un presagio vista la minaccia ecologica”, le sue parole riportate da Cinematografo.

