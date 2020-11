Diego Armando Maradona è morto/ Ultime notizie, “arresto cardiorespiratorio”

È un giorno drammatico per il mondo del calcio e dello sport in generale: arriva dall’Argentina la notizia della morte di Diego Armando Maradona. Il noto e affidabile El Clarin ha dato l’annuncio della morte del grande campione che proprio di recente ha subito un delicatissimo intervento alla testa a causa di un ematoma rimediato dopo una brutta caduta. Maradona sarebbe morto a causa di un arresto cardiorepiratorio dopo un aggravamento delle condizioni di salute repentino e inaspettato. Il campione, dopo l’intervento, è stato trasportato nella sua villa a Buenos Aires dove è stato colpito dall’arresto che l’ha portato alla morte. Il tutto è accaduto oggi, 25 novembre, alle 13.20. Maradona aveva compiuto da poco 60 anni.

Diego Armando Maradona è morto, suo figlio in ospedale

La morte di Diego Armando Maradona scuote il mondo dello sport. El Pibe de Oro, simbolo del calcio e amatissimo in Argentina oltre che a Napoli, si è sentito male in mattinata nella sua villa dove in pochi minuti si sono precipitate alcune ambulanze. Si è pensato per un momento che l’ex campione fosse stato colpito da Covid ma dall’Argentina arriva la smentita: sarebbero state conseguenze dell’operazione a causare le complicazioni. Chi invece è stato colpito dal virus è suo figlio, Diego Armando Junior: arriva infatti da Pomeriggio 5 la notizia del ricovero del ragazzo in ospedale a causa di alcune complicazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA