Diego Armando Maradona Jr/ “Dopo la morte di papà ho realizzato un sogno…”

Diego Armando Maradona Junior porterà per sempre nel cuore il ricordo dei momenti trascorsi con papà Diego, scomparso il 25 novembre 2020. Dopo aver combattuto tanto insieme alla madre Cristiana Sinagra, era riuscito ad instaurare un rapporto con il grande campione che sta provando a recuperare gli anni persi. Il tempo, però, non è stato benevolo con Diego Armando Maradona e il figlio il quale, dopo la morte del padre, ha realizzato il sogno di diventare argentino. “Oggi è stato uno di quei giorni in cui fai fatica a trovare le parole giuste, non lo dimenticherò facilmente”, ha raccontato ai microfoni di gianlucadimarzio.com il giorno in cui il Governo Argentino gli ha riconosciuto la cittadinanza. Riconosciuto nel 1993, Diego Armando Maradona Jr non nasconde la sofferenza per la morte del padre con cui sperava di poter trascorrere più tempo.

Giuliano Sangiorgi/ Compagna Ilaria Macchia e figlia Stella "Prima ero un altro uomo"

Diego Armando Maradona Jr, futuro nel calcio?

Non è facile essere il figlio di Diego Armando Maradona che, con il suo straordinario talento, ha scritto la storia del calcio internazionale. Il figlio Diego Armando Maradona Jr ha provato a seguire le sue orme ed ora sogna di poter avere un futuro come allenatore seguendo così le orme dell’illustre papà. “Voglio fare l’allenatore, studiare e prepararmi per farmi trovare pronto quando ci sarà l’opportunità di allenare una squadra. Il mio sogno è allenare il Napoli, ma ovviamente so che la strada è ancora molto lunga”, ha dichiarato Diego Jr a gianlucadimarzio.com. Nel frattempo, si gode la splendida famiglia che ha formato con la moglie Nunzia regalando tutte le sue attenzioni ai figli Diego Matias e India Nicole che nonno Diego era riuscito a conscere prima della prematura scomparsa.

LEGGI ANCHE:

David Fabbri/ "Alfiere della Repubblica" per il suo impegno contro il bullismoVeronica Maya/ "Lo Zecchino D’Oro lo tengo nel cuore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA