Diego Conte e Annalisa Micchetti genitori bis/ Dopo Uomini e Donne, 16 anni insieme..

Sono passati sedici anni dal momento in cui l’ex tronista Diego Conte decise di concludere il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Annalisa Micchetti. Una coppia che, 16 anni dopo, sta ancora insieme, sempre più unita e innamorata e con due splendide figlie come coronamento del loro amore. Gia genitori della piccola Ginevra, Diego Conte e Annalisa Micchetti sono diventati genitori anche della piccola Vittoria. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “19 Giugno 2021 ore 11:30… Benvenuta polpettina💓 3900 grammi di amore da dividere tra me, papà e la tua sorellina Ginevra”, ha scritto la neomamma pubblicando la foto del fiocco in cui troneggia il nome Vittoria scelto per la secondogenita di una delle coppie più solide della storia di Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Diego Conte e Annalisa Micchetti

Dopo la piccola Ginevra, nata nel 2018, Diego Conte e Annalisa Micchetti sono diventati genitori anche della piccola Vittoria. Molto riservati, la coppia nata nello studio di Uomini e Donne, condivide poco della propria vita privata. Annalisa, però, rispetto all’ex compagno, è più presente sui social e, oltre ad alcune foto in cui si mostra insieme alla piccola Ginevra, ha annunciato la nascita di Vittoria ricevendotantissimi messaggi di auguri da parte dei followers che continuano a seguire lei e Diego a distanza di anni dall’esperienza nello studio di Uomini e Donne dove è nato il loro amore. Una coppia solida e sempre più unita, dunque, quella di Diego Conte e Annalisa Micchetti.

