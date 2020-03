Diego Costa alla Roma?/ Calciomercato: pronta un’offerta all’Atletico Madrid!

Diego Costa alla Roma? E’ questa l’ultima indiscrezione di calciomercato che ci arriva dalla Spagna, per cui la dirigenza di Trigoria, nella sua caccia a un vice di Dzeko per la prossima stagione, ha già messo nel mirino il bomber dell’Atletico Madrid. Ma andiamo con ordine. A questo punto della stagione infatti non è certo un segreto che la dirigenza della Roma attenda la prossima finestra di calciomercato per mettersi alla ricerca di un vice di Edin Dzeko. Il bomber bosniaco infatti rimane il primo titolare per Fonseca, ma per la prossima stagione anche il tecnico vorrebbe un attaccante altrettanto capace e continuo per poter concedere un poco di riposo allo stesso capitano. Tenuto poi conto che in estate la dirigenza della Lupa non riscatterà Nikola Kalinic dall’Atletico Madrid, ecco che serve dunque preso mettersi sul mercato alla ricerca di un bomber. Ed ecco che in tal senso, secondo le ultime indiscrezioni che ci arrivano da El Mundo Deportivo, sarebbe proprio Diego Costa il prossimo obbiettivo giallorosso, per cui Petrachi pare pure pronto a fare un’offerta, non appena sarà possibile.

DIEGO COSTA ALLA ROMA? L’ATLETICO LO METTERA’ SUL MERCATO

Per il momento dunque l’approdo di Diego Costa alla Roma è ancora una mera ipotesi del calciomercato di marzo, ma l’interesse della dirigenza giallorossa per l’attaccante dell’Atletico Madrid pare ben sincero. E anzi, secondo le fonti spagnole, pare pure che sia un accordo più che fattibile, pur tenuto conto che l’attaccante di Lagarto ha un contratto con i Cholchoneros fino al 2021. Si legge poi che dopo un paio d’anni nello spogliatoio dell’Atletico Madrid, i rapporti tra l’attaccante e la dirigenza come lo stesso Simeone si siano parecchio deteriorati e non è assolutamente da escludere che gli stessi spagnoli stiano per mettere sulla piazza del calciomercato estivo lo stesso Diego Costa. La Roma potrebbe dunque subito approfittarne, prima che si accende l’asta questa estate. Staremo a vedere.



