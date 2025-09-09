Diego Daggi parla della scelta di aprire un profilo OnlyFans e svela perché ha scelto di farlo dietro consiglio della moglie Elga Enardu.

Elga Enardu e Diego Daddi stanno insieme da diversi anni e continuano ad essere seguiti sui social grazie alla popolarità conquistata per la partecipazione a Uomini e donne. Il loro amore, tuttavia, non è nato nello studio del dating show di canale 5 ma lontano dai riflettori ed oggi sono una coppia stabile. Nell’ultimo periodo, ha fatto discutere la scelta di Diego Daddi di aprire un profilo OnlyFans e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, confessa di averlo fatto dietro consiglio della moglie. “Mettiti su OnlyFans visto che il fisico tiene, mi disse. Era una battuta ma, quando abbiamo cominciato a parlarne più seriamente, mi ha spronato a provarci. E io, che venivo da un percorso di psicoterapia affrontato proprio perché non mi volevo bene, ho deciso di tentare”, ha raccontato Diego.

Parlando del futuro professionale, Diego Daddi ha svelato che OnlyFans sta diventando un’attività che lo impegna molto e di avere progetti anche per il futuro: “Insieme a Elga abbiamo delle case di proprietà che affittiamo, ma sì, OnlyFans sta diventando una delle mie attività principali. Sia perché mi porta via molto tempo, sia perché è molto remunerativa. Inoltre, è qualcosa che guardo in prospettiva: so che da protagonista durerà ancora 5-10 anni. Dopo, mi piacerebbe occuparmi della gestione dei profili di terzi. È un progetto a lungo termine”.

Diego Daddi svela i guadagni di OnlyFan

Senza svelare le cifre esatte, Diego Daddi parla anche di guadagni che, da OnlyFans, arrivano dagli abbonamenti e dalle attività extra. Il costo di ogni abbonamento è di 7,50 euro e avendo 750 abbonati, la cifra è già importante ma come svela l’ex protagonista di Uomini e Donne vanno poi aggiunti “i guadagni derivanti dalla vendita di video e contenuti extra, le chiamate, le cam, i video personalizzati… Ogni servizio ha un prezzo. Gli abbonamenti sono la parte minore: chi si iscrive, di solito acquista anche altro”.

Diego sottolinea che Elga, di fronte ai vari commenti che riceve, è abbastanza tranquilla spiegando, però, di non essere affatto una coppia aperta. E sulla possibilità che, un giorno, anche Elga possa aprire un profilo OnlyFan dice: “Faremmo soldi a palate (ride, ndr). Ma lei non è così, non ci riesce proprio”.

