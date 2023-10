Diego Daddi: “Rottura con Elga? Parte da me sto andando in terapia”/ “Ci sono probabilità di tornare insieme”

Diego Daddi parla della separazione da Elga Enardu: “Parte da me”

Diego Daddi, ospite di Casa Sld, ha parlato della fine del matrimonio con Elga Enardu raccontando la sua versione dei fatti: “Ci sono stati periodi migliori, però sto facendo il possibile per stare bene io e gli altri. Ci sono problemi che vanno più nell’intimo, dove ci sono momenti in cui è giusto rispettare la privacy e tempi di quella che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso; diciamo che è un periodo di crisi che si è portato avanti nel tempo. C’erano già dei problemi, soprattutto miei, ma perchè non sto passando un bel periodo“.

E ancora: “Diciamo che per sopperire a questo periodo devo prima rispettare me stesso, infatti ho intrapreso un percorso terapeutico. Il nostro amore non ci ha rimesso però il sentimento non basta. Parte da me la problematica, ma è brutto anche per me. Quando Elga è andata via mi ha fatto male però non era giusto fermarla, prima dovevo risolvere le mie cose. Il mio mondo è Elga, io la amo ma devo risolvere le cose” afferma Diego Daddi.

Diego Daddi: “Io penso che le probabilità di tornare insieme ci sono”

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ai microfoni di Casa Sld, ha confermato ci potrebbe essere un ritorno con Elga Enardu: “Io penso che se rimetto a posto le mie cose le probabilità ci sono di tornare insieme, perchè c’è un sentimento forte. La mia speranza è altissima ma ovviamente dovrò fare i conti con una persona ferita. “

E ancora: “Sono molto riflessivo, cerco di creare tutte le ipotesi possibili e di creare una linea. Io mi auguro di ritrovarci. Non ci sono tradimenti, non c’è violenza, non c’è niente di tutto ciò. La pausa di una coppia è una caz*ata, però un’interruzione di una coppia che si ama può essere uno scossone e lo è stato per riconquistare quello che ho perso. Lei è stata un po’ trascurata da me ed è una cosa che mi fa male.“

