Diego Dalla Palma choc: “Picchiato fino a perdere conoscenza”/ “Accaduto 4 anni fa..”

Diego Dalla Palma si racconta in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano in cui ripercorre non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata. In Uniche incontra le più importanti donne del mondo dello spettacolo che, durante la loro lunga chiacchierata si lasciano andare a vere e proprie confessioni. Da intervistatore, ai microfoni di Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano, Dalla Palma apre i cassetti dei ricordi parlando anche d’amore. Nel corso della sua vita, è stato amato e sono tre le storie più importanti che ha vissuto. “Sono stato molto amato da alcune persone che non potevo amare. In generale, ho avuto tre storie d’amore molto importanti: una con una donna, Anna, le altre due con due uomini che non vogliono che faccia il loro nome. Non ci sentiamo più e questo per me è un vuoto enorme: perché non avere contatti? Allora quello di un tempo non era amore”, ha raccontato a cuore aperto.

Diego Dalla Palma e l’aggressione subita: “Non ho paura di incontrarlo, ma…”

In passato, esattamente quattro anni fa, Diego Dalla Palma ha vissuto sulla propria pelle un’aggressione di cui è tornato a parlare al Fatto Quotidiano. “Fu uno shock enorme, mi ha picchiato fino al punto di farmi perdere conoscenza”, ha ricordato Dalla Palma che fu picchiato da un uomo che ha poi denunciato. “Quell’uomo è stato denunciato ma grazie alla legge se ne sta tranquillamente in giro per l’Italia“, ha aggiunto. Pur essendo consapevole di poterlo incontrare, tuttavia, Dalla Palma spiega di non aver paura. C’è, però, un’altra cosa che lo spaventa: “Una sola cosa mi fa paura: lo stordimento, il non capire chi sono, il dipendere da altri. Se avessi delle avvisaglie in questo senso, farei una scelta precisa: andarmene”, ha spiegato ancora il conduttore di Uniche (in onda su Rai Premium, il mercoledì alle 23.15, e su Rai Play).

