Diego Dalla Palma/ Dopo la fidanzata Anna Del Bene pansessualità abbandonata. “Sono stato un erotomane”

Lo scorso 24 novembre Diego Dalla Palma ha compiuto 70. Oggi, lunedì 14 dicembre, il famoso visagista delle dive sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1. In una recente intervista al Corriere della Sera, in occasione del suo compleanno, Diego Dalla Palma ha raccontato di aver avuto un’infanzia tormentata: “Ero un bimbo gracile, effemminato, sensibile, e perciò pesantemente bullizzato. Subivo dai coetanei angherie di ogni sorta… Fui mandato a una scuola d’arte a Venezia con convitto dai preti. È stata la mia salvezza e la mia dannazione, perché lì ho avuto le attenzioni di un prete enorme, di 120 chili”. Anni fa, Diego Dalla Palma si è dichiarato pansessuale: “La predisposizione a sentire un fremito o un sentimento sia per donne sia per uomini è un patrimonio. A dire il vero, l’ho abbandonata dopo un grande amore con una donna, Anna Del Bene. Dopo, ho seguito un istinto che mi portava più verso l’omosessualità e di questa fase ho ricordi meno belli”, ha confessato al Corriere della sera.

Diego Dalla Palma e la confessione a sua mamma

Diego Dalla Palma ha anche ricordato quando ha confessato a sua madre la sua pansessualità a sua madre durante un viaggio in macchina: “Mi disse: cerca solo di fare in modo che la tua libertà non ti metta in situazioni di debolezza sfruttabili da qualcuno”. La madre ha avuto un ruolo molto importante nella vita di Diego, è stata lei a introdurlo alla bellezza: “Mamma era bella come Amàlia Rodrigues, la cantante di fado, e portava il rossetto anche fra le vacche. La bellezza non è un bel naso, è intraprendenza: è scegliere qualcosa che ci appartiene e ci distingue”. Il make up artist, sempre vestito di nero d’inverno e di bianco d’estate, ha ammesso di aver messo il sesso come primo valore per molti anni della sua vita: “Sono stato un erotomane dai 24 ai 40 anni, ma nessuno può pensare di rovinarmi: sono stato solo con adulti consenzienti”, si legge sul Corriere della Sera. Oggi a 70 anni compiuti, si definisce un uomo vitale e felice “perché vivo tutti i giorni con l’innocenza del bambino che, per la prima volta, viene portato di fronte al mare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA