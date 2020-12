Diego Dalla Palma/ “Mia mamma mi ha salvato. Quando venivo bullizzato lei…”

Un toccante racconto quello di Diego Dalla Palma a ItaliaSì che affonda le radici nella sua infanzia. In particolare in quello che è stato un bellissimo rapporto ma sicuramente complesso con la sua mamma. “Mia madre è stata molto penalizzata dalle chiacchiere, dai pettegolezzi... – ha esordito Dalla Palma – era una donna molto moderna nel pensiero e per questa è stata spesso giudicata male, perché usava ad esempio il rossetto, poi amava vestirsi in maniera colorata, essere libera, non essere condizionata. Non amava gli steccati, tant’è vero che mi ha fatto andar via quando avevo 17 anni, sono andato a Milano che no..” Ma è stata proprio lei a salvarlo nei momenti più bui: “Lei mi ha salvato, mi ha messo al mondo tre volte: quando mi ha fatto nascere, quando mi picchiava per farmi reagire al bullismo perché io ero un po’ effeminato, la terza è quando mi ha fatto andar via a Milano.”

Diego Dalla Palma e il rapporto con sua madre: “Quando le ho svelato della mia sessualità…”

D’altronde non è stato facile per Diego Dalla Palma raccontare a sua madre della sua sessualità. “Lei ha capito che io avevo una sessualità insicura, incerta.” ha raccontato a Marco Liorni a ItaliaSì, ricordando quando poi, durante una particolare giornata, ha raccontato tutto a sua madre. “Le ho chiesto allora se la cosa la scioccasse, lei mi ha guardato e mi ha detto ‘No, assolutamente no. L’avevo capito, l’importante è che la tua natura non ti porti ad avere mancanze di rispetto da parte degli altri.” è stata la risposta della donna.



