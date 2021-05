Diego dalla Palma “Sono un erotomane”/ “Ho tradito e fatto ses*o con più persone..”

Diego dalla Palma torna ospite di Oggi è un altro giorno e in molti sono pronti a capire se sentiremo ancora parlare del suo passato e dei suoi segreti più ‘intimi’ a cominciare dalla sua rivelazione choc sull’aver “messo il se*so al primo posto” a discapito di tutto il resto. In particolare, il visagista delle dive ha rivelato di aver tradito rovinando tutte le sue storie sentimentali e anche di aver intrattenuto diversi rapporti intimi con più persone contemporaneamente. Proprio in un’intervista al Corriere ha spiegato: “Ho messo il sesso come primo valore, sbagliando. Sono stato un grande fantasista del sesso. L’ho praticato anche con più persone contemporaneamente, più volte di quanto sia andato a passeggiare nei parchi. E coi tradimenti mordi e fuggi ho rovinato tutte le relazioni sentimentali”.

Diego dalla Palma “Ho tradito e fatto ses*o con più persone..”

Diego dalla Palma si dice pentito per quello che ha fatto ma, soprattutto, per aver applicato nella sua vita una scala di valori che non erano quelli giusti e guardandosi indietro si accorge di aver fatto soffrire anche alcune persone che forse non lo meritavano. Il visagista si definisce un erotomane e poi continua spiegando anche di avere voglia di fisicità e di spiritualità, di averne fame ma finendo per questo anche in mezzo ai guai a volte: “È successo lentamente, dopo la morte dei miei genitori. Ho iniziato a chiedermi a cosa mi ha portato tutto questo ses*o e la risposta è: vuoti esistenziali, ricordi stinti”. Cosa racconterà nel pomeriggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno? Tornerà davvero sull’argomento?

