Diego Della Valle/ “Gli imprenditori collaborino con lo Stato”

Gli imprenditori devono aiutare lo Stato: questo il messaggio di Diego Della Valle. Il presidente e amministratore delegato di Tod’s ha fatto il punto della situazione sul rapporto tra pubblico e privato, a suo avviso la strada è quella giusta: «Noi imprenditori non possiamo più pensare di occuparci solo della gestione della nostra azienda, cosa più che legittima e doverosa, ma dobbiamo anche essere consapevoli che siamo portatori di un messaggio forte di solidarietà e di sostegno verso chi ne ha più bisogno e quindi sono comunque convinto che la nostra parte la faremo».

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Il "nuovo mercato" che può aiutare la crescita delle imprese

Il patrimonio non va perduto, dunque, considerando che il ruolo delle imprese nel sistema sociale è sempre più importante. Per Diego Della Valle, dunque, gli imprenditori devono essere sempre più coinvolti nelle questioni legate al Paese: «Direi che oggi bisogna entrare nella logica che una parte del tempo lo dobbiamo dedicare a pensare a come possiamo renderci utili per migliorare il sistema che abbiamo intorno con tutte le sue componenti», riporta il Corriere.

SPILLO/ La Confindustria nel pallone e i gol sprecati da Bonomi

DIEGO DELLA VALLE SUL RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO

Diego Della Valle ha ammesso che c’è tanto da fare, basti pensare alla filiera del made in Italy, un punto di forza del Paese. Il mondo odierno, veloce e sempre più affezionato all’ultima notizia, deve portaci a mettere in risalto l’unicità dell’Italia e questo vale per tutti i settori e per tutti i tipi di impresa, dalle più grandi alle più piccole. Diego Della Valle ha poi parlato del suo rapporto con il pubblico, testato in numerose occasioni, ed ha sottolineato che «quando le cose sono pensate per un bene comune, quando gli argomenti sono molto seri e le persone competenti e determinate, il pubblico e il privato possono funzionare molto bene». Per raggiungere risultati sono necessarie fiducia e voglia di fare: «D’altra parte, viviamo un momento che potrà essere estremamente favorevole anche grazie ai fondi del Pnrr in arrivo — senza scordare che questo denaro dovremo restituirlo e quindi è indispensabile operare molto bene — e grazie al fatto che abbiamo due persone di grandissima qualità a guidare il Paese ed il governo in questo momento».

LEGGI ANCHE:

CAPITANI CORAGGIOSI, KEPPEL/ 3. Dopo Marispica la fine di una lunga parabola

© RIPRODUZIONE RISERVATA