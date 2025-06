Diego Di Fazio, cavaliere del trono over, potrebbe non tornare a Uomini e Donne a settembre: ecco perché.

Diego Di Fazio, addio a Uomini e Donne?

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne, tra i cavalieri del trono over, si è fatto notare Diego Di Fazio che ha conosciuto diverse dame senza, tuttavia, riuscire a trovare la donna della sua vita. Tra le tante dame frequentate nel corso della stagione, Diego ha frequentato anche Sabrina Zago con cui, dopo la fine della frequentazione, è rimasto un rapporto di amicizia e di affetto. Diego, poi, è uscito con altre dame del parterre senza, tuttavia, riuscire a trovare una donna con cui formare una coppia stabile.

Diego, con il suo atteggiamento schietto e ironico, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori, ma anche in quello di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno sempre apprezzato la sua sincerità. In tanti, sperano di rivederlo in trasmissione a settembre, ma sul suo ritorno c’è un grande punto interrogativo.

Diego Di Fazio sbarca a Temptation Island come tentatore

La simpatia e il modo di fare di Diego Di Fazio ha colpito non solo il pubblico di Uomini e Donne che la redazione che avrebbe deciso di puntare sul cavaliere del trono over anche per la nuova edizione di Temptation Island. Come svela in esclusiva Lollo Magazine, infatti, Diego sarebbe stato scelto come tentatore di Temptation Island 2025.

Diego Di Fazio che non ha mai nascosto di avere un debole per le donne è pronto a mettere alla prova le sette fidanzate che, per ventuno giorni, vivranno nel villaggio di Temptation Island per capire se la relazione che stanno vivendo può avere un futuro. L’ex cavaliere, dunque, proverà a conoscere le varie fidanzate per poi concentrarsi su quella che gli piacerà di più. Dopo l’avventura nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Diego tornerà poi nel parterre del trono over o troverà l’amore nel villaggio di Temptation come è capitato a qualche tentatore?

