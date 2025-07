Diego Di Fazio, chi è il tentatore di Temptation Island 2025 e cavaliere di Uomini e donne: vita privata e le frequentazioni con le Dame del dating show

Cresce la curiosità dei telespettatori attorno a Temptation Island 2025, che prenderà il via questa sera su Canale 5. Torna infatti l’amatissimo docu-reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia con nuove coppie protagoniste, pronte a mettere alla prova le rispettive storie d’amore di fronte soprattutto al parterre di tentatori e tentatrici. Tra i tentatori troviamo anche quest’anno diversi volti che sono già passati in televisione, dall’ex gieffino Emanuele Fiori agli ex corteggiatori di Uomini e donne Francesco Farina e Gabriel Merolla.

Ma dal dating show di Maria De Filippi arriva anche Diego Di Fazio, celebre Cavaliere del parterre del Trono Over che nel corso dell’ultima edizione del programma è stato spesso protagonista a centro studio. Originario di Roma, Diego Di Fazio ha 43 anni ed è un imprenditore di professione: i fan di Uomini e donne l’hanno conosciuto molto bene quest’anno per le dinamiche sentimentali che l’hanno visto protagonista.

Diego Di Fazio, le frequentazioni a Uomini e donne e la vita privata

Diego Di Fazio a Uomini e donne ha avviato le conoscenze con diverse Dame del programma, da Sabrina Zago ad Agnese, che però non sono andate a buon fine. Ora invece per lui si spalancano le porte di una nuova avventura televisiva a Temptation Island 2025, nel reality delle tentazioni per eccellenza di Canale 5. In merito ad una sua ipotetica partecipazione al programma era già stata rilasciata un’indiscrezione dall’esperto di gossip e tv Lorenzo Pugnaloni. Indiscrezione a questo punto confermata, dal momento che Diego Di Fazio rientra a tutti gli effetti tra i tentatori di questa nuova edizione.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Diego Di Fazio, sappiamo che è single e non ha una fidanzata: dopo Uomini e donne non sono emersi gossip sul suo conto e la sua partecipazione a Temptation Island è la prova che il suo cuore è al momento libero.