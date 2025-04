Diego Di Fazio e Isabella: scoppia la crisi a Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 28 aprile 2025. Maria De Filippi chiama al centro dello studio Diego Di Fazio che racconta di essere felice per la conoscenza con Isabella con cui le cose procedono a gonfie vele. “Sono andata a prendere Isabella in aeroporto. Siamo andare a bere qualcosa e a fine serata siamo andati in hotel e siamo andati in camera dove è scattato l’allarme anti-incendio”, spiega Diego.

“Lei, trenta secondi fa, ha detto che non c’è stato niente”, commenta Maria De Filippi lasciando senza parole Diego la cui confessione scatena l’immediata reazione di Isabella che non si aspettava tali parole del cavaliere non nascondendo la delusione. “Io sono una persona molto riservata e ti ho chiesto di non dire nulla e non mi va bene questa cosa”, interviene Isabella che, avendo un figlio, non voleva che uscisse. Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, sottolineano che, essendo in un programma televisivo, vanno dette anche le cose intime.

La reazione di Diego Di Fazio alle parole di Isabella

“Non c’è nulla di male. Ci conosciamo da un mese”, spiega Diego che conferma di voler portare avanti la frequentazione. “Io vorrei continuare ma ci sono rimasta male. Ci sono alcune cose che non mi convincono”, dice ancora la dama che, però, poi, ammette di avere dubbi sul futuro con il cavaliere.

Isabella, infatti, spiega di non vedere un futuro con Diego sia perché vivono in due città diverse e sia, però, essendo papà di due figli, non potrebbe trascorrere tutto il tempo con lui. “Io voglio un uomo presente con cui trascorrere anche le feste. Lui mi ha detto che sta organizzando il Ferragosto con i figli e la sua ex e non vedo un futuro in questo”, spiega la dama mentre il cavaliere la esorta a concentrarsi sul presente. Maria De Filippi, poi, annuncia la presenza di una signora per Diego. il cavaliere non solo decide di conoscerla, ma anche di farla restare per uscire con lei.

