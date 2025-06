Diego Di Fazio sarà tentatore a Temptation Island? Filippo Bisciglia piazza il colpo

Si avvicina sempre di più il via della nuova edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia riaccende i falò e le coppie si apprestano a vivere tre settimane che potrebbero cambiare per sempre l’andamento delle cose. Diego Di Fazio, volto noto di Uomini e donne, potrebbe entrare a far parte del cast del programma ideato dalla Fascino nei panni di tentatore, è questa una delle nuove indiscrezioni riguardanti Temptation Island, che come da tradizione ovviamente vanterà una schiera di tentatrici e tentatori, pronti a mettere a soqquadro gli equilibri dei vari fidanzati protagonisti nel villaggio (da quest’anno non più nello sfarzoso resort in Sardegna bensì a Guardavalle Marina in Calabria).

A rivelare l’indiscrezione riguardante il cavaliere del trono Over di Uomini e donne è stato il giovane esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che intervenendo sui social ha anticipato la notizia, ormai pressoché certa. Vedremo se arriverà la conferma ufficiale nelle prossime ore, con Temptation Island che nel frattempo ha già presentato le prime coppie al pubblico.

Diego Di Fazio, chi è il Cavaliere del trono Over di Uomini e donne

Diego Di Fazio è noto ai fan di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi che riscuote sempre grande successo sul piccolo schermo. Il cavaliere del dating show di Mediaset si appresta ora a sbarcare a Temptation Island, il programma di Canale Cinque guidato da Filippo Bisciglia, che stando alle indiscrezioni ha messo in piedi un cast davvero scintillante, sia per quanto riguarda i partecipanti che ovviamente tentatori e tentatrici.

Diego Di Fazio lo abbiamo visto in passato nel programma della De Filippi, nello specifico alle prese con il corteggiamento di Sabrina, ma allo stesso tempo dimostrando interesse per Agnese e chiedendo alla ragazza il numero di cellulare. Ora lo attende al varco un’altra grande avventura, questa volta a Temptation Island.

