Diego e Aneta stanno insieme dopo Uomini e Donne?/ Gesto d’amore contro le critiche

Diego e Aneta stanno insieme dopo Uomini e Donne?

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, 4 maggio su Canale 5, c’è stata una scelta: quella di Aneta e Diego. Il cavaliere, alla fine di un discorso che ha scatenato in studio qualche critica, ha annunciato di voler continuare fuori dal programma la frequentazione con la dama, essendo ormai ad un punto importante e avanzato della loro conoscenza. Una scelta che, tuttavia, a qualcuno è parsa quasi costretta, forzata e non particolarmente convinta. Motivo per il quale sul web si sono diffusi i primi sospetti sulla veridicità della coppia e del loro amore.

Polemiche che però la coppia ha messo immediatamente a tacere, mostrandosi insieme su Instagram. In un video, Diego e Aneta si abbracciano mentre guardano il momento della loro scelta a Uomini e Donne, confermando dunque di essere ancora una coppia e anche innamorata.

Diego e Aneta innamorati dopo Uomini e Donne: le parole della coppia

Subito dopo l’addio a Uomini e Donne, Diego e Aneta hanno rilasciato un’intervista ai microfoni di Witty e proprio la dama aveva difeso il compagno dalle critiche: “La verità la so, è la nostra quotidianità quando stavamo fiori. Dare delle definizioni è la cosa più triste che ci possa essere sia a un’emozione che a una persona, mi basta guadarlo negli occhi e non ho bisogno di definizioni”. Aneta ha anzi ammesso di non aver mai avuto dubbi su Diego e le sue intenzioni. Lui, d’altra parte, ha sottolineato tutte le qualità della dama: “È estroversa, allegra, poi ha comportamento che è tutto l’opposto. Vedi che è donna, una persona, non da vivere in maniera leggera”.

