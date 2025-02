Diego e Cristina a Uomini e Donne, sta nascendo una nuova coppia? Entrambi: “Sta nascendo un interesse”

Sta nascendo una nuova coppia a Uomini e Donne? Pare proprio di si, dopo un percorso fatto di alti e bassi Diego sembra aver trovato l’anima gemella in Cristina. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 6 febbraio 2025, infatti, il cavaliere accomodatosi al centro studio ha rivelato di essere molto attratto dalla dama tanto da volerle concedere una frequentazione in esclusiva. E non solo perché anche la nuova dama di Uomini e Donne ha deciso di non conoscere altri cavalieri ma concentrarsi su Diego.

Diego Di Fazio è uno dei volti nuovi del parterre del Trono Over di Uomini e Donne eppure è riuscito già a catalizzare l’attenzione ponendosi con un modo di fare molto sicuro di se. Solo pochi giorni dichiarava molto difficile per lui trovare un amore: “Ho gusti difficili. Vorrei una donna che mi tenga testa, sono un tipo che si annoia facilmente. Poi un altro aspetto è sicuramente quella della passionalità e dell’intesa.” Nel dating show ha frequentato per un po’ di tempo Sabrina ed i due sono rimasti in ottimi rapporti. Ed adesso sta nascendo qualcosa tra Diego e Cristina: nuova coppia a Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Diego su Cristina rivela: “Mi sono trovato molto bene”

Procede a gonfie vele la conoscenza tra Diego e Cristina a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi Diego Di Fazio ha confessato: “Mi sono trovato bene, è simpatica, abbiamo preso un aperitivo e ci sono stati anche due o tre baci ma a stampo.” La dama gli ha fatto eco dicendo che sta nascendo qualcosa di bello e importante. Diego e Cristina saranno una nuova coppia a Uomini e Donne?