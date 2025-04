Diego e Isabella: scoppia la lite a Uomini e Donne

Durissima lite nella registrazione di Uomini e Donne del 14 aprile 2025 tra una dama e un cavaliere del trono over. Al centro dello studio, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, si sono accomodati Diego e Isabella che hanno cominciato a frequentarsi da qualche settimana. Durante il primo centro studio, Diego e Isabella hanno raccontato di stare bene insieme e di aver trascorso una piacevole serata al termine della quale c’è stato anche un bacio.

Chiusa definitivamente la frequentazione con Giuseppe, anche in malo modo, Isabella ha deciso di tuffarsi totalmente nella frequentazione con Diego, deciso a trovare una donna con cui costruire un legame stabile. Anche il cavaliere è stato bene con Isabella e la coppia ha scelto di andare avanti nella frequentazione. Nella registrazione del 14 aprile 2025, però, è accaduto il disastro.

Diego e Isabella: cos’è successo nell’ultima registrazione di Uomini e Donne

Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 aprile, Diego e Isabella, nuovamente al centro dello studio, hanno avuto una discussione perché il cavaliere ha raccontato di aver avuto rapporti intimi con la dama. Una confessione che Isabella non avrebbe mai voluto e l’argomento è stato riaperto nel corso della registrazione del 14 aprile.

Tra il cavaliere e la dama, la lite è stata furiosa con Isabella che non ha risparmiato critiche al cavaliere che non avrebbe mai dovuto raccontare nulla dei rapporti intimi avuti. Quella che sembrava, dunque, l’inizio di una storia bella, è finito tutto con una clamorosa rottura e una lite furibonda in studio che, probabilmente, coinvolgerà anche Gianni Sperti e Tina Cipollari con quest’ultima che, probabilmente, punterà il dito contro la dama con cui, sin dalle prime puntate in studio di Isabella, non c’è mai stata molta simpatia.

