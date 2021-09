Diego e Vittoria, Uomini e Donne/ “Ho provato a baciarla, ma lei…”

Diego e Vittoria sono due nuovi protagonisti del parterre del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere e la dama si sentono e si frequentano da un po’ di tempo, ma Vittoria, dopo la decisione di Ida Platano di chiudere con Graziano, chiede di poter prendere un caffè con quest’ultimo. Dopo aver ottenuto una risposta favorevole da Graziano, chiede di poter conoscere la reazione di Diego. Quest’ultimo spiega che non fa parte del suo carattere fare scenate e, tra le righe, fa intuire di essere infastidito dalla scelta di Vittoria.

“Non ti dirò mai di non uscire con un’altra persona. Osservo e faccio le mie valutazioni“, spiega il cavaliere. “Quindi non ti infastisce che io abbia chiesto di prendere un caffè con Graziano?”, chiede Vittoria. Maria De Filippi le spiega che Diego non le farà mai una scenata di gelosia non essendo la sua indole.

Diego e Vittoria, conoscenza al capolinea a Uomini e Donne?

“A me Diego piace”, ammette Vittoria che, tuttavia, non ha voglia di precludersi la possibilità di conoscere altre persone. Armando Incarnato, poi, svela che Vittoria ha chiesto il suo numero di telefono. “La redazione mi ha chiesto chi, tra i cavalieri, ha attirato la mia attenzione e io ho detto Diego, Graziano e Armando”, spiega la dama che ha anche rifiutato un bacio da Diego.

“Essendo di Roma ho deciso di giocare in casa e portarla al Colosseo. Ho provato a baciarla, ma per poco non cascavo perchè si è proprio tolta. Sabato abbiamo trascorso la giornata al mare e anche lì niente“, spiega Diego che poi conclude così – “Se dovessi uscire con altre persone chiuderò la conoscenza”.

