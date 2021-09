Diego e Vittoria, Uomini e Donne/ “Mi guardo intorno perchè tu non batti ciglio”

Tutto finito tra Diego e Vittoria, nuovo cavaliere e nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne. Nelle precedenti puntate del dating show di canale 5, Vittoria, dopo essere uscita con Diego, ha espresso la volontà di uscire anche con Graziano. Un desiderio, quello di Vittoria, che ha allontanato Diego il quale, infastidito dalla richiesta della dama, ha deciso di chiudere la frequentazione. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio nuovamente Diego e Vittoria che hanno dato vita ad un duro botta e risposta.

“Sono contento di vedere che è uscita con Graziano visto quello che ha detto nella scorsa puntata”, dice Diego. “Di fronte ad un uomo che non batte ciglio, mi guardo intorno“, risponde Vittoria.

Diego e Vittoria, scintille a Uomini e Donne

Dopo aver ascoltato le parole di Vittoria, Diego perde la pazienza. “Come mai mi hai chiamato se sei uscita con Graziano?”, chiede il cavaliere. “Ti ho chiamato perchè volevo chiarire. Tu in studio ti sei mostrato in un modo e al telefono in un altro”, svela Vittoria. “Ferma, non mi attribuire atteggiamenti che non fanno parte di me”, sbotta Diego.

Vittoria accusa il cavaliere di avere un atteggiamento troppo impostato e di aver baciato Graziano e di essere stata bene con lui. “Vittoria lo sai che Graziano stasera esce con Valentina?“, chiede Maria De Filippi e, di fronte alla risposta affermativa della dama, Diego perde la pazienza – “Non voglio fare parte di questo ed è questo il motivo per cui non ho ancora baciato nessuna. Io sto tranquillo”.

