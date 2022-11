Diego Gastaldi, chi è il finalista Tu si que vales 2022/ Una storia mai raccontata prima

Diego Gastaldi, Finale Tu si que vales 2022: un campione paraolimpico

Diego Gastaldi è riuscito a ottenere la possibilità di trionfare al termine del talent show Tu si que vales 2022, con un messaggio che ha toccato le corde più sensibili di chiunque abbia assistito alla sua prima esibizione. L’uomo è infatti un atleta paraolimpico che in compagnia della sua compagna ha sfruttato l’occasione del palco del programma per raccontare la sua storia come mai aveva fatto prima. Dopo una vita dedicata allo sport e alla ricerca delle vittorie un tragico incidente ha decisamente rallentato le sue aspirazioni e ambizioni.

Attraverso una ricostruzione tramite immagini, parole e sottofondo musicale toccante ha ripercorso tutte le tappe più dure della sua convalescenza e dell’accettazione della nuova vita senza più le possibilità di un tempo. In particolare, ha posto l’accento sul furgone nero con il quale si è presentato sul palco. Di questa vettura ha spiegato ogni minimo dettaglio spiegando quale sia stata la ragione più grande di trovare nuovi orizzonti nella propria vita.

Le lacrime per Diego Gastaldi a Tu si que vales 2022

Tutti compreso il pubblico si sono emozionati in maniera tangibile per Diego Gastaldi a Tu si que vales 2022 al punto da arrivare anche alle lacrime. Tanta la commozione che il giudizio popolare è arrivato al 100% delle preferenze donando allo sportivo e alla sua fidanzata la possibilità di calcare nuovamente il palco di Tu Si Que Vales ma direttamente in finale. La voglia di riscatto e di dare nuovi colori alla propria vita può essere un messaggio fondamentale che in finale ha ragione di risultare come arma vincente.

Il trionfo sarebbe importante dal punto di vista educativo oltre che sociale; lo stimolo per chi vive difficoltà così profonde per trovare comunque la voglia di vivere e svoltare. Sui vari canali social il giudizio è più o meno il medesimo di quello visto per il pubblico in studio. C’è comunque chi risulta scettico oltre il messaggio, considerato lo spessore degli artisti pronti per la finale. Resta comunque una storia degna di essere raccontata e la coppia potrebbe trovare la giusta chiave per sorprendere anche all’ultimo step.

