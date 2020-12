Diego Granese Vs Brosio e Maria Laura De Vitis: “Fingono”/ “Il bacio? Ho un audio…”

Non si arresta la querelle che vede protagonista un vero e proprio ‘triangolo amoroso’. Da una parte Paolo Brosio e la sua fidanzata Maria Laura De Vitis, dall’altra Diego Granese, imprenditore trentenne milanese che sostiene di aver avuto una storia segreta proprio con la De Vitis. Si è parlato di bacio, da lei fortemente negato nello studio di Live non è la D’Urso. Oggi, 2 dicembre, Diego è però intervenuto su RTL 102.5 News confessando al giornalista Francesco Fredella di avere in mano una prova che metterebbe a tacere la fidanzata di Brosio. “Io quando ho scoperto questa cosa, ho cercato anche di difenderla e continuare a sentirla e uscire con lei. Domenica (a Live non è la D’Urso, ndr) è stato palese a tutti, almeno a parer mio, che si sono messi d’accordo. Anche il bacio è apparso falso. A questo punto ho le prove e sono pronto a condividere quest’audio che lo dimostra”, ha annunciato in anteprima.

Diego Granese pronto a ‘smascherare’ Maria Laura De Vitis: “Ho un audio che dimostra ciò che dico”

Diego Granese ha dunque continuato, ammettendo che: “Il bacio con Maria Laura c’è stato e posso dimostrarlo, ho in mano la prova regina della mia verità”. Così ha spiegato: “Il mio avvocato scriverà alla De Vitis perché sono in possesso di un audio di nostra conversazione in cui lei ammette che Brosio farebbe parte di un suo progetto per arrivare al successo.” Chiaramente prima di poterlo diffondere pubblicamente, Maria Laura De Vitis dovrà approvare. Lui spera lo faccia: “Perché adesso devo difendermi dalle accuse che ho ascoltato nelle ultime settimane, dopo che sono uscite alcune foto in cui accompagnavo la De Vitis a casa”. Intanto, a Pomeriggio 5, Paolo Brosio ha ribadito che le cose con Maria Laura vanno benissimo, smentendo le voci di una loro rottura.



