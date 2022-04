Diego ha scelto Aneta a Uomini e Donne/ Beccati insieme fuori dal programma!

Non ci sono più dubbi: Diego e Aneta hanno lasciato insieme Uomini e Donne e stanno vivendo felicemente la loro relazione fuori dallo studio di Canale 5. Dopo settimane di frequentazione all’interno del programma, i due hanno iniziato a provare sentimenti importanti che li hanno portati a decidere di scegliersi e lasciare lo studio.

“Sto benissimo con lei, le cose vanno avanti. – aveva raccontato Diego a Uomini e Donne – C’è l’attrazione fisica perché mi piace, ma sto valutando alcune cose. È tutto talmente perfetto che mi devo inventare qualcosa. Non c’è mai una discussione, non c’è mai un litigio. Mi piace, sto bene, ma quando sto con lei non sento quel fuoco…”, aveva inoltre ammesso. Stessa cosa per Aneta: la dama, infatti, si era detta felice al suo fianco e desiderosa di continuare la conoscenza. Ma come stanno procedendo fuori le cose tra loro?

Diego e Aneta stano insieme dopo Uomini e Donne: beccati a cena!

Tra Diego e Aneta tutto procede a gonfie vele dopo Uomini e Donne e la conferma arriva da un video che non solo ufficializza la loro scelta, ma che dimostra la loro felicità. Il filmato è stato pubblicato su Instagram dal sito SuperGuidaTv e mostra i due protagonisti di Uomini e Donne a cena assieme, in un locale, in grande sintonia. Una voce fuori campo poi commenta: “Che carini che siete”. E pensare che solo pochi mesi fa Diego stava per lasciare lo studio insieme a Ida Platano, ‘scelta’ poi saltata a causa di un acceso litigio che ha scombussolato per sempre i loro piani.

