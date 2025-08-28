Diego Lazzari in crisi, l'ex allievo di Amici 24 ha annunciato sulle Instagram stories di volersi prendere una pausa: "Ho bisogno di tempo, mi farò sentire"

Diego Lazzari dopo Amici 24: “Bloccato da mesi, problemi più grandi di me“

Ad Amici 24 ha preso parte anche Diego Lazzari sebbene la sua avventura sia finita anzitempo, alla fine dello scorso anno, con un colpo di scena. Il cantante ha sempre avuto un rapporto di alti e bassi con il suo coach Rudy Zerbi il quale, alla fine, decise di sostituirlo; il cantante finì così in sfida per poi essere definitivamente eliminato dal programma.

Un’eliminazione che fece parecchio rumore, tra il pubblico e sui social, ma che non ha fermato Diego dal suo obiettivo di sfondare nel mondo della musica. Anche se, come da lui raccontato, gli ultimi mesi non sono stati semplici e l’hanno portato ad un blocco, personale più che artistico, che non gli ha permesso di proseguire con serenità il suo percorso professionale.

“Voglio solo dire a tutte le persone che mi hanno fermato in giro o che mi hanno scritto un messaggio che sto bene, e vi ringrazio“, ha scritto l’ex allievo sulle sue Instagram stories, nelle scorse ore, in riferimento al delicato momento. “Non sto facendo uscire niente per problemi più grandi di me e ormai sono bloccato da mesi“.

Diego Lazzari si prende una pausa? “Mi farò sentire…“

Diego Lazzari ha così proseguito il suo sfogo sulle Instagram stories, spiegando quale momento sta attraversando: “Vedere che ancora ci sono persone che, anche solo superficialmente, si interessano alla vita di qualcuno mi fa credere che condividere sia la cosa più importante che possiamo fare come esseri umani. Poter fare ciò che si vuole e poter dire ciò che si pensa ha un prezzo. Soprattutto per chi ha passato la maggior parte della propria vita “sopravvivendo” e per chi ancora non vive davvero“.

L’ex allievo di Amici 24 ha poi aggiunto: “Ho sempre avuto paura di raccontare la mia vita per diversi motivi, ma quest’anno è stato decisivo: mi ha fatto capire davvero chi sono diventato in questi anni. E non parlo di numeri o di seguito, ma di crescita personale e consapevolezza di ciò che mi circonda. Il mio più grande desiderio con la musica è mettere in luce tutte quelle cose che fin da bambino non ho mai capito, per condividerle con chi ne ha bisogno“.

Infine, annuncia una pausa dalla musica e dai social per ritrovare se stesso e dedicare il giusto tempo alla sua crescita personale e artistica: “Ho bisogno di tempo, ho bisogno di tornare a una vita normale. Mi farò sentire. Per me è sempre stato un viaggio, non una gara. Non c’è nulla da vincere. Grazie a tutti per il supporto“.