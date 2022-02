Diego Lazzari si scusa con Mahmood e Blanco/ “Niente plagio. E nessun hype…”

Nuovi aggiornamenti sul plagio-gate del Festival di Sanremo 2022. Come vi abbiamo raccontato, sui social network sono nate molte teorie sul possibile plagio di Brividi di Mahmood e Blanco, una crociata portata avanti da Diego Lazzari. Il giovane, molto popolare sui social network, aveva criticato senza mezzi termini i due artisti, vincitori della kermesse canora e non sono mancate le polemiche sul web.

“Plagiate anche a Sanremo, fatelo pure all’Eurovision”, l’attacco di Diego Lazzari su Instagram a Mahmood e Blanco. Il riferimento è alla presunta somiglianza tra Brividi e la canzone Another Love di Tom Odell. Ovviamente non si è trattato di imitazione, ma solo di misunderstanding legato a un video pubblicato su Youtube. E nelle scorse ore è arrivato il passo indietro dell’influencer…

Diego Lazzari si scusa con Mahmood e Blanco

Come dicevamo, Diego Lazzari è tornato su Instagram per porgere le scuse a Mahmood e Blanco per le accuse rivolte negli scorsi giorni. Il giovane ha pubblicato un lungo messaggio, facendo mea culpa per essere stato “negativo”. Ecco l’analisi: “Comunque avete ragione, non serve giudicare nessuno. Semplicemente conoscendo tante persone che hanno provato ad andare al Festival o a dei talent con delle bellissime canzoni, e vedendo che il sistema italiano li blocca così… mi piange un po’ il cuore”. Diego Lazzari ha poi proseguito su Instagram: “Non voglio avere ragione, voglio solo che ci sia un po’ di buon senso e rispetto per tutti, non solo per chi firma il contratto giusto o per chi ingamba nell’etichetta dell’anno. Mi dispiace se qualcuno si è sentito oltraggiato dai miei discorsi. Semplicemente non penso di aver mancato di rispetto a nessuno, anzi volevo far valere chi non ha voce. L’hype di cui parlate tutti non esiste, non è una discussione simile a creare hype, bensì traguardi e positività”.

