Diego, lite con Jessica e Armando per Marika a Uomini e Donne/ “Non sei uomo! Falso”

La nuova puntata di Uomini e Donne ritrova al centro dello studio Marika. Nell’appuntamento in onda ieri, 18 gennaio, su Canale 5 la dama ha avuto un accesissimo scontro, l’ennesimo, con Armando Incarnato. Lei lo ha infatti accusato di aver detto di voler partecipare all’Isola dei Famosi ma di rifiutare perché “serve a Uomini e Donne”. Armando ha però smentito il fatto di voler partecipare al reality: “Ma perchè devi insinuare una cosa del genere. Non ho mai detto niente a nessuno”.

Infuriato, si è poi rivolto a Marika, dicendole: “Non sporcare la mia persona agli occhi di Maria, perchè non te lo consento”. Lei non si è fermata e ha ribadito che: “A me hai detto che servi alla trasmissione”. Armando, però, le ha fatto notare che “Io sono una persona che non si fida neanche della sua ombra, figurati se poi vengo a raccontare cose mie personali a te!”

Diego C. litiga con Armando e Jessica a Uomini e Donne

Marika però è al centro dello studio di Uomini e Donne non per Armando ma perché è uscita con Diego. Quest’ultimo, però, stava uscendo con Jessica Serra che in studio lo ha perciò accusato: “Ritengo che è una persona che gioca. Marika di te dice che cammini come una papera. È una piccolezza”. L’accusa continua oggi, quando Diego arriva al centro dello studio per raccontare la sua uscita con Marika, culminata con un bacio. Volano pensanti accuse alle quali si aggiungono quelle di Armando, secondo cui Diego non dice la verità, avendo parlato male di Marika: “Non sei uomo!”, conclude poi in studio.

