Diego Maradona, Hugo “Verità prossima settimana”/ Fredella “Ci dicano cos’è successo”

Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, è stato in collegamento quest’oggi con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Le prime parole sono per il fratello Raul, da qualche settimana ricoverato in ospedale in Argentina: “Va un po’ meglio, Raul sta meglio, è stato trasferito in un reparto semplice, quindi è una buona notizia per me dopo tante sofferenze, una notizia buona che ci fa sorridere un po’. Sta meglio. Ieri ci siamo scambiati messaggi e sta meglio. Lei mie sorelle sono contente anche perchè dopo queste notizie brutte su Diego Maradona, almeno una buona notizia”.

Si parla quindi del decesso di Maradona, e dall’Argentina giungono le dichiarazioni dell’ex moglie del Mito, Veronica Ojeda, che ha sollevato nuove accuse nei confronti dei medici che avevano in cura l’ex stella del Napoli. “Queste nuove dichiarazioni non le conoscevo – le parole di Hugo Maradona – ma perchè non ha fatto niente per mio fratello prima? Se sapeva tutto perchè non ha fatto qualcosa prima? Io sono lontano, non sapevo cosa succedesse, ma sei lei sta parlando adesso doveva fare qualcosa prima”.

DIEGO MARADONA, FREDELLA: “MORTO IN UNA CASA ANGUSTA…”

“Ora è facile parlare – prosegue Hugo Maradona – doveva parlare prima, togliere i farmaci che gli davano, o parlare con i dottori che gli facevano male, ora è facile parlare dopo morto”. La svolta dovrebbe arrivare la prossima settimana: “Ci sarà il risultato di tutte le analisi, autopsia, e lunedì/martedì sapremo la verità. Se ci sarà un colpevole mi dovrà guardare negli occhi e dirmi cosa è successo. Io voglio solo la verità non è possibile le cose che stanno emergendo, fa molto male all’immagine di mio fratello ma anche a loro, perchè se sapevano di queste condizioni perchè non hanno reagito prima?”. Sulla vicenda si è espresso anche Francesco Fredella, giornalista e collega che da tempo sta seguendo il caso: “Sono senza parole – afferma in collegamento – dichiarazioni fortissime (si riferisce alle nuove dichiarazioni dell’ex moglie di Maradona ndr), abbiamo di fronte un uomo, un campione e una persona che ha fatto del bene a tantissime persone che vivevano attorno a lui, mi auguro che la giustizia faccia il suo corso, dobbiamo arrivare ad un punto di chiarezza, è morto in una casa angusta, direi che quasi non rispecchiava il suo genio, l’uomo Diego armando. Cosa è successo? Questi medici cosa hanno fatto? Le indagini devono mettere un punto fermo alla vicenda, i responsabili devono pagare, è anche una storia di solitudine, perchè nessuno si è accorto di quanto stesse accadendo”.

