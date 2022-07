Diego Maradona Junior concorrente al Grande Fratello VIP 7?/ Da Campioni alla “porta rossa”, gli indizi…

Diego Armando Maradona Junior al Grande Fratello VIP 7?

Diego Armando Maradona Junior, molto probabilmente, sarà uno dei nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP 7. Alfonso Signorini, nelle scorse ore ha pubblicato un indizio significativo relativamente al nuovo concorrente che varcherà la famosa porta rossa. Ebbene il conduttore ha postato un pallone da calcio con una canzone tipicamente napoletana: “O sole mio”.

Di chi si tratta dunque? In molti, in un primo momento, hanno pensato al nome di Ciro Ferrara, ma su alcuni portali spunta anche e soprattutto il nome di Diego Armando Maradona Junior, un po’ ai margini dei riflettori, ma pronto a rimettersi in pista dopo l’esperienza di tanti anni fa a Campioni.

Alfonso Signorini aspetta Diego Armando Maradona Junior nella casa

Secondo quanto riferisce il sito Blogtivù il figlio di Maradona avrebbe collaborato con uno dei consulenti del GF Vip e quest’ultimo avrebbe proposto il suo nome per il debutto ufficiale nella casa più spiata d’Italia. L’ipotesi sembra prendere concretezza, ora dopo ora. Il figlio del pibe de oro è sempre più vicino ad una nuova avventura in tv. Alfonso Signorini, a quanto pare, lo aspetta a braccia aperte. Si attende solo l’annuncio ufficiale. Sarà lui a varcare la porta rossa?

