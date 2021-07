Diego Maradona/ Tra colpi di classe, morte sospetta ed eredità: una vita di eccessi

Diego Maradona sarà uno dei protagonisti della puntata di Techetechetè che, questa sera su Rai 1, sarà interamente dedicata al calcio (in vista della finale degli Europei 2020) e ai suoi legami con il mondo dello spettacolo e della televisione. Nessuna sorpresa, dal momento che il Pibe de Oro è sempre stato un personaggio capace di andare oltre il calcio e il puro aspetto tecnico – sia pure fondamentale, dal momento che Diego Maradona è stato senz’altro uno dei giocatori più forti di sempre, per molti il più forte in assoluto.

La grandezza di Diego Maradona come calciatore non si può nemmeno misurare con i titoli conquistati in carriera: nei club spiccano i due scudetti e la Coppa Uefa vinti con il Napoli, qualcosa di speciale perché mai sotto il Vesuvio prima erano arrivate vittorie così prestigiose (e mai sono arrivate finora dopo Maradona), mentre in Nazionale tutti – anche chi non era ancora nato nel 1986 – sanno che l’Argentina fu trascinata al successo ai Mondiali del Messico di 35 anni fa dal suo numero 10. Tutta la vita di Diego Maradona è stata uno spettacolo, con alti e bassi incredibili, momento di trionfo e tragedie, gioie e sofferenze: non basterebbe un film intero per raccontarla, non solo qualche spezzone di Techetechetè…

DIEGO MARADONA: UNA VITA DA FILM, IN CAMPO E FUORI

Il Diego Maradona uomo fa discutere molto più del calciatore, sul quale tutto sommato non ci possono essere dubbi. La dipendenza dalla cocaina è stata naturalmente un grave problema per il Pibe de Oro e per la sua salute fin dagli anni di Napoli. Negli anni successivi al suo ritiro dal calcio giocato, gli eccessi con cibo, alcol e cocaina fecero peggiorare la sua salute, costringendolo a diversi ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici e disintossicazione.

La situazione precipitò nel novembre 2020, quando Diego Maradona viene operato al cervello per la rimozione di un ematoma subdurale. Tornato nella sua casa di Tigre per convalescenza e riabilitazione, muore improvvisamente il 25 novembre per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca, gettando nello sconforto l’intera Argentina e Napoli e scatenando molte speculazioni circa cause e responsabili della sua morte. Intanto continuano in modo ufficiale le indagini da parte delle autorità per approfondire la “morte naturale” del campione. Anche gli amori e la vita sentimentale di Diego Maradona hanno sempre attirato l’attenzione: sposato con Claudia Villafañe dal 1989 al 2004, da lei ha avuto le figlie Dalma Nerea e Giannina. I figli riconosciuti sono cinque, senza contare molti potenziali figli illegittimi: ci sono infatti anche Diego Armando Maradona Junior, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra e riconosciuto solo nel 2007; Jana, nata dalla relazione con Valeria Sabalaín; Diego Fernando, nato dalla relazione con Veronica Ojeda.

