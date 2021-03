Diego Taiani, marito Cicelys Zelies Madre Natura/ Colpo di fulmine a Napoli, poi..

Si chiama Diego Taiani il fortunato marito di Cicelys Zelies, Madre Natura di Ciao Darwin. La modella cubana è diventata famosissima grazie al programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma non solo. Ha preso parte al Chiambretti Night, Domenica Live e Il Senso della Vita. Con il trasferimento in Italia per motivi di lavoro, Cicelys Zelies ha avuto modo di innamorarsi del belpaese. Il lavoro l’ha portata a Napoli, una città con cui ha trovato uno splendido feeling e che le ha regalato anche il grande amore. Nella splendida città partenopea Cicelys ha dunque conosciuto Diego Taiani, che di lavoro fa il deejay.

Ciao Darwin Giuliette vs Messaline/ Madre Natura Cicelys Zelies. E Mega.. (Replica)

Diego Taiani, chi è il marito di Madre Natura?

Non si hanno moltissime informazioni sulla dolce metà di Cicelys Zelies. Sappiamo che il deejay Diego Taiani è suo marito dal 2017 e che dopo due anni di matrimonio 2019 la donna è rimasta incinta. I due tutt’oggi sono felici ed innamorati. Sui rispettivi social non mancano scatti romantici e dediche speciali; tuttavia sul conto di Taiani non è semplice reperire ulteriori informazioni. Il marito di Cicelys è un uomo molto riservato, espansivo solo quando si tratta di esaltare il suo grande amore per lei.

