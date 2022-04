Diego Tavani e Aneta, Uomini e Donne/ Arriva il bacio? La conoscenza continua e…

Diego Tavani, scoppia l’amore con Aneta a Uomini e Donne?

Non solo Biagio Di Maro e Luca Salatino tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Maria De Filippi darà spazio sia al trono classico che al trono over. Tra i cavalieri del parterre maschile chi ha fatto discutere negli ultimi mesi è stato sicuramente Diego Tavani che ha vissuto una storia con Ida Platano con cui era pronto a lasciare la trasmissione salvo, poi, fare un passo indietro. Dopo essere stato assente per un po’, Diego è tornato nel programma con l’intento di trovare l’amore.

Alcune conoscenza sono finite dopo pochi appuntamenti e, da qualche settimana, il cavaliere ha cominciato a frequentare Aneta, una nuova dama del parterre femminile. Aneta, dopo la decisione di Armando Incarnato di chiudere la loro frequentazione, ha cominciato ad uscire con Diego con cui si è subito instaurato un bel feeling. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi?

Diego Tavani e Aneta: arriva il primo bacio?

Schietti e desiderosi di trovare l’amore, Diego Tavani e Aneta, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, hanno ammesso di volersi conoscere meglio e di volersi frequentare sperando che nasca qualcosa. Dalle anticipazioni delle registrazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che la conoscenza tra i due continui ancora. Cosa racconteranno nella nuova puntata?

Tra il cavaliere e la dama del trono over sarà finalmente arrivato il primo bacio? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata e ascoltare il racconto di quella che potrebbe diventare una vera coppia.

