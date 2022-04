Diego Tavani e Aneta, Uomini e Donne/ “Con lei sto bene, ma non sento il fuoco…”

Diego Tavani e Aneta, la storia continua a Uomini e Donne

Diego Tavani e Aneta tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare nuovamente i dettagli della loro conoscenza. Dopo aver chiuso la frequentazione con Armando Incarnato, Aneta ha cominciato la frequentazione con Diego con cui si è immediatamente trovata bene. Un sentimento che ha provato anche Diego il quale, nella puntata di oggi del dating show di canale 5, al centro dello studio, conferma tutto aggiungendo, però, di non sentire ancora il fuoco della passione.

“Sto benissimo con lei, le cose vanno avanti. C’è l’attrazione fisica perchè mi piace, ma sto valutando alcune cose. E’ tutto talmente perfetto che mi devo inventare qualcosa. Non c’è mai una discussione, non c’è mai un litigio. Mi piace, sto bene, ma quando sto con lei non sento quel fuoco…”, spiega il cavaliere.

Diego Tavani e Aneta: il gesto di lei

“Sto bene con lei e sono sicuro che capiterà quel momento, ma per ora quel fuoco…”, dice ancora il cavaliere che, però, ribadisce di voler portare avanti la frequentazione con Aneta. “Ci rimango male perchè l’altra volta mi avevi detto che non volevi buttarmi nel fuoco subito”, dice Aneta. Nonostante tanti dubbi, Diego ribadisce di non voler chiudere la frequentazione e, di fronte alla presenza di un ragazzo giunto in trasmissione per conoscere Aneta, quest’ultima decide di non farlo neanche entrare.

Un gesto importante come sottolinea Gianni Sperti che viene particolarmente apprezzato da Diego. Aneta, a sua volta, conferma di voler continuare solo con Diego con cui, poi, chiude il confronto con un ballo.

