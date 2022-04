Diego Tavani e Aneta, Uomini e Donne/ Il feeling cresce: arriva finalmente il bacio?

Diego Tavani e Aneta, la conoscenza continua a Uomini e Donne

Diego Tavani e Aneta stanno portando avanti la conoscenza iniziata a Uomini e Donne? Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, dalle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbero ammocodarsi proprio Diego e Aneta che hanno cominciato a frequentarsi dopo la fine delle rispettiva frequentazioni. Diego, dopo essere tornato in trasmissione in seguito alla fine della storia con Ida Platano, ha conosciuto altre donne con cui, però, la conoscenza si è poi fermata.

Aneta, invece, dopo essere giunta in trasmissione, ha cominciato a conoscere Armando Incarnato per il quale provava un forte interesse. L’incompatibilitò caratteriale, però, ha portato i due a chiudere la frequentazione. Dopo l’addio ad Armando, Aneta ha deciso di tuffarsi nella conoscenza con Diego.

Diego Tavani e Aneta: arriva l’esclusiva a Uomini e Donne?

Cos’è accaduto tra Diego Tavani e Aneta dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne? Aneta, durante la breve frequentazione con Armando Incarnato, aveva spiegato di non essere in grado di conoscere più persone. Di fronte a quest’esigenza della dama, Diego annuncerà di averle concesso l’esclusiva?

Dalle anticipazioni si sa solo che tra i due procede tutto a gonfie vele. Non si sa, tuttavia, se sia effettivamente arrivata l’esclusiva o il bacio, ma i presupposti per la nascita di una vera storia d’amore ci sono tutte.

