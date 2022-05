DIEGO TAVANI E ANETA LASCIANO UOMINI E DONNE/ “Siamo una coppia…”

Diego Tavani e Aneta lasciano Uomini e Donne

Confronto tra Diego Tavani e Aneta al centro dello studio di Uomini e Donne. “Abbiamo vissuto una settimana intensa, da coppia”, spiega Aneta al centro dello studio. “E’ tutto troppo perfetto”, commenta Diego non nascondendo qualche perplessità. “Con questa frase confermi di essere un bluff”, commenta Gianni Sperti. “Mi ha detto che ha paura”, puntualizza Aneta. “Ma di cosa devi aver paura? Sta trovando il pelo nell’uovo”, dice ancora Tina mentre Gianni fa notare alla dama le varie scuse che troverebbe Diego per non formare la coppia.

“Non è una scusa, è una mia sensazione. Se ho sempre rincorso le persone e ora ho una persona che non si lasciare rincorrere, quando torno a casa mi faccio delle domande perchè non riesco neanche a litigare con lei”, spiega il cavaliere del trono over. Armando Incarnato sottolinea che la paura di Diego è quella di lasciare il programma. “Aneta vorresti vivere Diego fuori?”, chiede Gianni. “Certo”, risponde la dama ricevendo la stessa risposta di Diego. “Se Aneta dice sì e tu dici sì, il problema non si pone e potete uscire”, sottolinea Maria De Filippi. Diego e Aneta, così, lasciano insieme il programma (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Diego e Aneta: è nato l’amore a Uomini e Donne?

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuove avventure sentimentali delle dame e dei cavalieri del trono over. Oltre a Gemma Galgani e Giacomo che hanno da poco iniziato una frequentazione, protagonisti della puntata di oggi dovrebbero essere Diego Tavani e Aneta. I due hanno cominciato a conoscersi da diverse settimane e c’è stato anche il tanto atteso bacio. Nella scorsa puntata, entrambi aveva ribadito la voglia di viversi anche se il cavaliere aveva spiegato di non sentire ancora quel fuoco che lo spinge a tuffarsi. Aneta, da parte sua, aveva deciso di non far entrare un uomo giunto esclusivamente per lei.

Cosa accadrà, dunque, oggi, tra Diego e Aneta? I due si staranno frequentando ancora e avranno portato la storia ad un livello superiore o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

Diego Tavani e Aneta: la scelta della coppia

Dalle anticipazioni della registrazione della puntata di Uomini e Donne pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che tra Diego e Aneta è scoppiato davvero l’amore. I due, infatti, hanno lasciato ufficialmente la trasmissione per viversi la relazione nella vita quotidiana senza dover raccontare i dettagli del loro rapporto in tv. Una scelta che, naturalmente, causerà la reazione degli altri protagonisti della trasmissione.

Il momento dedicato alla scelta di Diego e Aneta, dunque, sarà trasmesso proprio nel corso della puntata in onda oggi o il pubblico dovrà aspettare ancora per vedere il romantico momento? Bon ci resta che aspettare per scoprirlo.











