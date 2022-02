Diego Tavani e Armando Incarnato, scontro fisico a Uomini e Donne?/ Insulti e…

Clima infuocato nella nuova puntata di Uomini e Donne secondo le anticipazioni della registrazione dello scorso 10 febbraio in onda oggi pubblicate dal Vicolo delle news. Lo studio del dating show di canale 5 dovrebbe trasformarsi nel luogo dello scontro fisico tra Armando Incarnato e Diego Tavani. Tra i due cavalieri non c’è mai stata molta simpatia. Tuttavia, se nei mesi precedenti, i due si erano limitati a scontri verbali, pare che oggi, i due sfioreranno la rissa.

A scatenare la lite tra i due protagonisti del trono over sarà un video. Diego, infatti, racconterà di aver registrato un video di saluti con una persona che si è presentata come amico di Armando. Quest’ultimo, giudicando incoerente l’atteggiamento di Diego, non risparmierà crtiche al Tavani dando il via ad una vera e propria discussione.

Armando Incarnato e Diego Tavani, lite censurata?

Lo scontro tra Armando Incarnato e Diego Tavani sarà trasmesso nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi o la redazione del programma di Maria De Filippi preferirà tagliare il momento? Dalle anticipazioni del Vicolo delle News emergono dettagli secondo i quali lo scontro sia stato durissimo tra i due cavalieri.

Pare, infatti, che ad evitare il peggio sia stato solo il pronto intervento del tronista Luca e di un membro della redazione. Sul web, la notizia della lite è diventata immediatamente virale. Il pubblico riuscirà a vederla o dovrà accontentarsi delle anticipazioni già pubblicate?

