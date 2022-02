Diego Tavani e Gloria, Uomini e Donne/ “Lui è molto coinvolto, ma al telefono…”

Procede la conoscenza tra Diego Tavani e Gloria, nuova dama del aprterre del trono over di Uomini e Donne. “Abita a cinque chilometri da casa mia quindi è stato facile”, ha spiegato Diego sedendosi al centro dello studio. “A San Valentino, io ho cenato con mio figlio e lei con sua figlia. Abbiamo, così, rispettato quello che per il momento c’è tra di noi“, ha aggiunto il cavaliere. “Ieri ero ancora a cena con mio figlio e, prima di tornare a casa, l’ho chiamata chiedendole di fumare una sigaretta insieme. Ci vediamo, anche se non tutti i giorni”, dice ancora il cavaliere.

Tutto sta andando bene, ma Gloria non nasconde di avere qualche dubbio. “Lui manda un messaggio scrivendo ‘buongiorno e buona giornata’. Stop. Visto che ci stiamo ancora conoscendo, una telefonata ogni tanto ci sta”, spiega la dama.

Diego Tavani e Gloria, alti e bassi a Uomini e Donne

Diego Tavani spiega che, durante una conoscenza, preferisce vedere la donna che sta frequentando. “Visto che abitiamo a pochi chilometri di distanza, preferisco vederla piuttosto che passare il tempo al telefono”, si difende il cavaliere del trono over. “Di persona, però, è molto coinvolto e recupera”, aggiunge ancora Gloria.

Stefano, altro cavaliere del parterre, commenta la vicenda dando ragione a Gloria. “Se una donna d’interessa, il tempo per una telefonata lo trovi”, dice il cavaliere. Tina Cipollari dà ragione a Gloria spiegando che, pur abitando vicini, un messaggio o una telefonata, in una conoscenza, sono importanti. Maria De Filippi, poi, manda in onda un filmato mostrando Diego in camerino ricevere un regalo ovvero un ciondolo a forma di chiodo che gli èstato regalato da Elena.

