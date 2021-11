Diego Tavani e Ida Platano/ Uomini e Donne: cena romantica e bacio

Una cena romantica coronata da un bacio per Ida Platano e Diego Tavani. La dama e il cavaliere del trono over aprono la nuova settimana di Uomini e Donne raccontando i dettagli dell’appuntamento. Dopo averla raggiunta a Brescia, Diego ha regalato una serata speciale a Ida che, seduta al centro dello studio, non nasconde la serenità e la felicità del momento che sta vivendo accanto a Diego dopo l’addio a Marcello.

“Siamo stati insieme, siamo andati a cena. Riesce a capirmi e ad ascoltarmi. Mi ha portata in un posto bellissimo. Sto bene, sono serena con lui”, ammette Ida Platano. Parole che rendono felice Diego che non nasconde la voglia di vivere una bellissima storia e un futuro insieme.

Diego Tavani e Ida Platano: tutto a gonfie vele a Uomini e Donne

Diego Tavani non nasconde di essere totalmente preso da Ida Platano. “L’unico problema che c’è è che non ci sono problemi tra noi”, spiega il cavaliere che poi racconta di aver colto l’occasione per baciarla. Ida ha ricambiato ugualmente il bacio e non nasconde l’entusiasmo per la nuova conoscenza.

Tra Diego e Ida, dunque, sta nascendo l’amore? Dalle anticipazioni delle prossime registrazioni sappiamo che, purtroppo, tra il cavaliere e la dama non ci sarà il lieto fine. I due, infatti, hanno chiuso la frequentazione con Ida che ha deciso di lasciare la trasmissione.

