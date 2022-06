Diego Tavani ed Aneta Buchtova: “A settembre la convivenza”/ “Dopo Uomini e Donne…”

Diego Tavani ed Aneta Buchtova dopo Uomini e Donne

Diego Tavani ed Aneta Buchtova si sono incontrati, conosciuti e innamorati a Uomini e Donne. Dopo una breve conoscenza con Armando Incarnato, nonostante la paura di una nuova delusione, ha cominciato una conoscenza con Diego con cui è nato immediatamente un feeling che si è poi trasformato in amore. La coppia ha così deciso di lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi per poter vivere la storia lontano dalle telecamere. Dalla scelta di abbandonare il parterre del trono over sono trascorsi dei mesi ed oggi, Diego e Aneta, non solo sono sempre più uniti e innamorati, ma hanno anche tanti progetti di vita insieme.

“A settembre conviveremo: mi trasferirò a casa di Aneta. Ho le chiavi di casa già da qualche tempo, ma è più che altro un discorso logistico perché altrimenti ogni volta bisognerebbe aprire il cancello, e poi non parliamo delle spese per gli spostamenti in macchina e in motorino… vero?”, ha spiegato la coppia.

Diego e Antea, presentazioni in famiglia dopo Uomini e Donne

Diego Tavani, padre di un ragazzo nato da una precedente relazione, ha fatto le presentazioni ufficiali. L’ex cavaliere del trono over, infatti, ha raccontato i dettagli del primo incontro tra il figlio e la compagna Aneta. “Anche se questa prima volta è capitata per caso: Aneta e io stavamo cenando in un ristorante e a un certo punto ci si è trovato anche mio figlio, Leonardo, perché è molto amico di un ragazzo che lavora là e si erano dati appuntamento per uscire dopo il turno. In quel frangente Aneta e Leonardo si sono finalmente potuti conoscere dal vivo. Credo sia andata bene, mio figlio mi ha dimostrato di apprezzarla molto e mi chiede spesso di lei”, ha detto Diego.

Tra Diego e Aneta, dunque, tutto procede a gonfie vele. La coppia, serena e innamorata, è pronta a godersi la prima estate insieme in attesa della convivenza che comincerà a settembre.











