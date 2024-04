Diego Tavani: “Ero andato a convivere con la mia ex Aneta Buchtova”/ Dopo Uomini e Donne…

Diego Tavani e la fine della storia con Aneta Buchtova dopo Uomini e Donne

Diego Tavani è un cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Tornato nel parterre maschile, ha deciso di rimettersi in gioco dopo la fine della storia d’amore con Aneta Buchtova con cui tutto era nato proprio nello studio del dating show di canale 5. Dopo essersi conosciuti in trasmissione, Diego e Aneta lasciarono insieme lo studio. Tutto procedeva nel migliore dei modi ma qualcosa si è rotto lunga la strada portandoli alla rottura definitiva.

“Ho capito che, anche se l’ho amata, tra noi c’era una distanza. Avevamo ideali di vita diversi. Per esempio, in nove mesi di relazione non mi sono mai sentito valorizzato come papà: ho un figlio, l’unica occasione per stare insieme l’ho creata io, non mi è sembrato che lei lo volesse includere nel nostro rapporto. Lui ha 23 anni e studia fuori, non è certo una presenza ingombrante, malgrado ciò mi sembrava quasi infastidita dal tempo che passavo con lui. Non lo ha mai invitato a casa!“, ha detto il cavaliere in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Diego Tavani, dalla convivenza alla rottura con Aneta

La relazione tra Diego Tavani e Aneta è stata importante. I due, dopo aver lasciato Uomini e Donne, avevano anche cominciato a convivere. Una convivenza iniziata in un periodo difficile per Aneta che, a causa di un incidente, aveva difficoltà a guidare e lavorare. Abitando lontani, i due avevano optato per la convivenza in modo da poter vivere la storia più facilmente. Purtroppo, però, i due non sono riusciti a portare avanti la relazione anche se Diego, dopo la rottura, ha provato a riavvicinarsi. “Ho provato a riavvicinarmi, a recuperare un rapporto, ma lei non ne voleva sapere: non ha più voluto né sentirmi, né rivedermi”, ha detto il cavaliere.

Infine, sul figlio, ha detto: “Sì, mio figlio mi ha fatto ritrovare la voglia di mettermi in gioco. […] In lui rivedo il sognatore che ero: anche io per inseguire i miei sogni sono andato via di casa presto. Io volevo giocare a calcio, mentre lui persegue un’latra carriera, ma lo spirito è quello”.











