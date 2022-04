Diego Tavani, Uomini e Donne/ Arriva il bacio con Aneta? Un’uscita…

La conoscenza tra Diego Tavani e Aneta, iniziata nelle scorse settimane dopo la decisione di Armando Incarnato di chiudere con la dama del trono over di Uomini e donne, continua o qualcosa ha fermato la frequentazione? La verità verrà, probabilmente, a galla nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Come in tutti gli appuntamenti con il dating show di canale 5 anche in quello di oggi ci sarà ampio spazio per le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne. Diego è sicuramente uno dei cavalieri più discussi e, dopo essere uscito con alcune signore per le quali non è scattata la scintilla, ha deciso di cominciare a frequentare Aneta.

Diego che, nel suo percorso nel parterre del trono over ha avuto una storia con Ida Platano con cui era pronto a lasciare lo studio prima di cambiare idea, ha frequentato altre dame prima di ammettere il proprio interesse per Aneta. Cosa starà accadendo tra i due?

Diego Tavani e Aneta: colpo di fulmine a Uomini e Donne?

Bellissima e desiderosa di trovare un amore tra i cavalieri del parterre del trono over, Aneta, con la sua bellezza ed eleganza, ha conquistato non solo il pubblico, ma anche le attenzioni dei protagonisti del parterre maschile. Aneta, per il momento, ha scelto di conoscere solo Diego non riuscendo, come ha spiegato lei stessa più volte, ad uscire con più persone contemporaneamente.

I primi appuntamenti tra Diego e Aneta sono andati benissimo. Tra i due c’è feeling e complicità: alla luce di questo sarà arrivato anche il bacio? Al centro dello studio, per un nuovo confronto, la dama e il cavaliere sveleranno nuovi dettagli sul loro rapporto.

