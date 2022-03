Diego Tavani, Uomini e Donne/ “Ho baciato Alessandra”: scoppia la lite con Gloria

Dopo il momento dedicato ad Alessandro e Pinuccia che hanno chiuso definitivamente il loro rapporto, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Diego Tavani. Il cavaliere, dopo aver chiuso la conoscenza con Gloria e con Elena, ha cominciato a frequentare Alessandra con cui il feeling è stato immediato. Al centro dello studio, il cavaliere e la dama raccontano di aver trascorso dei momenti piacevoli insieme al termine dei quali c’è stato anche un bacio. Il gesto d’affetto tra Diego e Alessandro spinge Gloria ad intervenire. Con quest’ultima, infatti, il bacio non c’era stato e Diego spiega di non aver sentito quel trasporto tale da spingerlo a baciarla.

Il bacio tra Diego e Alessandro spinge Gianni Sperti ad intervenire: “L’altra volta hai detto ‘Se voi siete abituati a scambiarvi il rossetto così facilmente è un problema vostro’ quindi puntualizzavi che non baci subito. Adesso è successo quindi facevi più bella figura a dire che non ti andava di baciare Gloria“, commenta Gianni Sperti.

Diego Tavani e Gloria, scoppia la lite a Uomini e Donne

Tina Cipollari si schiera con Gloria e afferma di non credere affatto a Diego Tavani il quale ribadisce di aver sempre apprezzato Gloria come persona, ma non di essersi mai sbilanciato. Gloria, da parte sua, pensa che Diego abbia chiuso con lei per un motivo. “Tu non mi hai baciata perchè sono scomoda e sono scomoda perchè sono di Roma e se la conoscenza andava bene avresti dovuto stringere e sicuramente questo non ti andava. Essendo di Roma avresti dovuto vedermi più spesso”, sbotta la dama.

Un’opinione che Tina Cipollari condivide non credendo all’intenzione di Diego di trovare davvero l’amore. Il cavaliere si difende e ribadisce l’intenzione di portare avanti la conoscenza con Alessandra.

